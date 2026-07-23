Bogdan Chirieac: Ne batem joc de profesori și medici. Sunt tratați cu un dispreț suveran

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Analistul politic Bogdan Chirieac a criticat diminuarea veniturilor medicilor, profesorilor și personalului medical, afirmând că aceste categorii sunt tratate „cu un dispreț suveran” de întreaga clasă politică.

„N-am o problemă cu salariile demnitarilor și cu salariile primarilor. E normal să fie salarii ridicate, pentru că, dacă unor categorii profesionale le-am acordat salarii de lux, raportate la situația salarială din România, atunci și oamenii aleși, care au responsabilități, merită să fie remunerați pe măsură.

„Acolo lovești în plex”

Problema este că nu poți lua bani de la medici, de la profesori, de la personalul mediu sanitar, asistente, infirmiere și celelalte categorii. Acolo lovești în plex. În primul rând, pentru că personalul medical poate alege oricând să-și găsească un loc de muncă în Europa. Știți foarte bine că este mare nevoie de medici, asistente și infirmiere, iar în Germania, Franța sau în alte țări salariile le sunt dublate imediat.

Profesorii, săracii, sunt prizonieri în propria țară. Ne batem joc de profesori așa cum nicio altă națiune n-a mai făcut-o. Probabil că știu de ce își bat joc, pentru că mulți demnitari au făcut facultatea și apoi liceul. Profesorii, însă, n-au unde să se ducă. Unde să plece profesorul de istorie sau de limba română? Unde să predea?

„Aceste categorii sunt tratate cu un dispreț suveran”

Problema este cu aceste categorii sociale. În rest, instituțiile de forță au salarii bune, raportate la puterea de cumpărare din România și la bugetul țării. Problema este că ne batem joc de aceste categorii sociale, care sunt tratate cu un dispreț suveran de întreaga clasă politică”, a explicat Bogdan Chirieac, la B1TV.