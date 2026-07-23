A plecat în Marea Britanie și a descoperit o altă realitate: Cât de greu este să te adaptezi și cât de periculos e să trăiești acolo. Mărturia unui român / video

În imagine, steagul Regatului Unit și Big Benul din Londra. Sursa foto: Agerpres

Un român a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat după mutarea în Marea Britanie.

Nicu Ion, profesor de matematică stabilit în Newcastle și fost consilier local ales din partea Partidului Laburist în Marea Britanie, a fost invitat la emisiunea realizată în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, campanie media dedicată promovării implicării civice a românilor din diaspora și consolidării legăturilor dintre comunitățile românești din afara granițelor și România, unde a vorbit despre dificultățile de adaptare la cultură și stilul de viață din Marea Britanie.

Potrivit acestuia, lipsa vieții sociale, a activităților de recreere și sentimentul de nesiguranță din spațiile publice au fost printre cele mai mari provocări.

„Ce vi s-a părut mai greu în primii ani?”, a întrebat jurnalistul Bogdan Bolojan.

„Partea asta culturală, socială, a fost destul de complicată. La început nu prea am simțit lucrul acesta, dar cu trecerea anilor am început să resimțim din ce în ce mai mult faptul că totuși modul lor de viață e foarte diferit de al nostru în România, în sensul că nu prea ai viață socială, nu prea ai evenimente la care să participi. Să ieși să te plimbi într-un parc implică niște riscuri aici. Poți fi înjunghiat, poți fi atacat. Nu-i ca în România, să te duci cu familia într-un parc.

Aici te duci într-un parc și e posibil să fii atacat de adolescenți pe biciclete, să fii înjunghiat, fel și fel de chestii de genul ăsta. Cei care locuiesc aici înțeleg și știu la ce mă refer.

Ei nu au o cultură a vieții în spațiu liber, să te recreezi, să te plimbi cu familia. Aici când iese soarele se înmulțesc cazurile de bătăi, de violență, de lucruri de genul ăsta, că vremea bună de afară îi împinge la comportament din ăsta antisocial.

Nu spun că e peste tot așa, dar ca tendință generală cam așa este. Nu prea ai activități, cum ai în România, și multe posibilități. Deci cred că partea asta a fost cea mai complicată”, a spus Nicu Ion.

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„Toate oportunitățile vin la pachet cu provocări”

Potrivit lui Nicu Ion, Marea Britanie oferă mai multe oportunități profesionale și personale decât România, însă acestea vin cu provocări legate de adaptarea la cultură, mentalitate și modul de relaționare al oamenilor.

„În ceea ce privește oportunitățile economice, de a evolua în carieră, de a-ți crea niște trasee din punct de vedere profesional și chiar la nivel personal, niște proiecte personale, le poți îndeplini mai ușor decât în România. Toate aceste oportunități vin la pachet cu provocări și cu o continuă nevoie de adaptare. În primul rând, să te adaptezi la modul de viață, la cultura lor, la mentalitatea lor, la modul lor de a relaționa.

De exemplu, la muncă poți avea prieteni foarte buni, râdeți, glumiți și după ce se termină programul și te vezi cu el pe stradă, s-ar putea să se facă că nu te cunoaște. Ăsta-i stilul lor.

Petreci nouă ore la muncă cu cineva, vă salutați pe holuri, luați masa împreună și, după care, te întâlnești cu el la mall și trece pe partea cealaltă ca și cum nu te-ar cunoaște. Asta-i cultura lor. Nu le place să socializeze în afara zonelor de confort”, a spus Nicu Ion.

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„Ca să poți să fii dintre ai lor, trebuie să negi și cine ești tu”

Nicu Ion a explicat că adaptarea presupune acceptarea unui alt mod de a comunica și de a relaționa. Potrivit acestuia, britanicii își creează multe bariere emoționale și discuțiile sunt adesea superficiale.

„Ca să poți să fii dintre ai lor, trebuie să negi și cine ești tu, identitatea ta, și cumva să încerci să îmbrățișezi în totalitate modul lor de a face lucrurile, de a gândi și de a conversa.

Eu n-am fost dispus să fac asta și cred că mulți dintre compatrioții noștri nu sunt dispuși să o facă. Eu cred că noi, ca români, avem un mod de a relaționa mult mai profund și mai cu semnificație. Noi când stăm de vorbă, chiar vorbim.

Dacă cineva spune „Băi, cum te simți?” și spui „Nu mă simt bine”, următoarea întrebare naturală pentru noi, ca români, este: „Dar ce s-a întâmplat, ești ok?” și încerci să stai de vorbă cu omul respectiv, care poate chiar vrea să spună ceva.

Aici te întreabă: „Are you alright?” (Ești ok?). Dacă spui că nu ești ok, râd și trec mai departe. Adică nu-i interesează dacă ești bine. E o întrebare pe care ei o pun, dar nu ca să știe ce faci, ci ca un salut. Adică: „Bună! La revedere”... Și atât.

Adică ei nu stau să comunice într-un mod mai profund. Ei vorbesc despre vreme, despre lucruri din astea foarte banale care nouă ni s-ar părea infantile.



Ei își creează niște bariere emoționale, afective, și nu vor să le depășească sau așa sunt ei formați, poate și cultura asta mai nord-europeană. Cred că și scandinavii sunt puțin în felul acesta, germanii...”, a spus Nicu Ion la emisiunea realizată în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”.

Proiectul „Românii care schimbă comunități” este derulat de DCNews Media Group în perioada aprilie-octombrie 2026, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, și aduce în prim-plan români din diaspora care, prin activitatea lor profesională, civică și socială, contribuie la dezvoltarea comunităților în care trăiesc și promovează o imagine pozitivă a României peste hotare.

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