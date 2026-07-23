Dreptul românilor de a lucra în Marea Britanie, suspendat? Semnal de alarmă dacă Reform UK ajunge la putere

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Nicu Ion, profesor de matematică stabilit în Newcastle și fost consilier local ales din partea Partidului Laburist în Marea Britanie, trage un semnal de alarmă pentru românii care locuiesc deja acolo sau vor să vină în Marea Britanie.

Conform acestuia, partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, are pe agendă exact această măsură, dacă va ajunge la putere.

"Am văzut români, cetăţeni români, sau poate din Republica Moldova, care au candidat pe listele partidului Reform. Eu nu pot să accept şi nici nu pot să încurajez un asemenea comportament, şi nici nu consider că oamenii aceia, care au candidat pe listele partidului Reform, sunt cetăţeni români de bună credinţă. Şi vă voi spune de ce. Partidul Reform din Marea Britanie, condus de Nigel Farage, în repetate rânduri a jignit comunitatea românească. Foarte multe dintre politicile lor anti-imigraţioniste vizează cetăţenii europeni şi românii în mod deosebit.

Se spune că Reform nu are nimic cu românii, că ei iubesc românii şi că vor să scape de imigraţia ilegală, dar astea sunt poveşti de adormit copiii. Şi au spus foarte clar că în momentul în care vor ajunge la putere, primul lucru pe care îl vor face va fi să suspende Indefinite Leave to Remain, în care este cuprinsă şi schema de presettle şi settle status, care se acordă românilor pentru a putea lucra şi trăi în Marea Britanie cu drepturi depline. Când şi dacă vor ajunge la putere, ăsta va fi primul lucru pe care îl vor face, să suspende dreptul românilor de a locui şi de a munci în Marea Britanie, şi de a studia. Ar urma să fie înlocuit acest sistem cu un sistem de vize", a declarat Nicu Ion.

"Au o problemă cu toţi imigranţii"



"Sunt foarte multe goluri care vor fi lăsate, în special în domeniul sănătăţii, transporturilor, unde sunt mulţi cetăţeni români. Dar gândiţi-vă că ei au fost în stare să iasă din UE, economia lor să piardă zilnic miliarde. Ei s-au sabotat, doar ca să oprească migraţia. Brexit-ul nu a fost niciodată despre autonomie economică. A fost strict despre imigraţie, nu trebuie să ne minţim. Deci sentimentul acesta a dus chiar la autosabotare economică, politică, cum vreţi să o numiţi. Reform câştigă foarte multe şi a câştigat foarte multe locuri în administraţie pe subiectul imigraţiei. Să nu se creadă că englezii au ceva cu imigranţii care trec ilegal cu barca Canalul Mânecii. Nu, au o problemă cu toţi imigranţii. E o chestiune care a ajuns la un nivel foarte mare, iar Guvernele anterioare au eşuat să vină cu măsuri care să convingă electoratul că imigraţia este sub control. Chiar dacă cifrele arată altceva, la nivel de percepţie publică oamenii au impresia că ei sunt asaltaţi şi că însuşi modul lor de vieţuire este pus în pericol", a declarat Nicu Ion la "Români care schimbă comunităţi", emisiune moderată de Bogdan Bolojan, redactor şef Ştiri Diaspora.