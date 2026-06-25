DCNEWS MEDIA GROUP lansează proiectul „Românii care schimbă comunități” / FOTO ILUSTRATIV: juangallego75

DCNEWS MEDIA GROUP derulează, în perioada aprilie - octombrie 2026, proiectul „Românii care schimbă comunități”, o amplă campanie media dedicată promovării implicării civice a românilor din diaspora și consolidarea legăturilor dintre comunitățile românești din afara granițelor și societatea din România. Proiectul este realizat în România și în principalele comunități românești din diaspora, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, valoarea finanțării aprobate fiind de 350.000 lei.

„Românii care schimbă comunități” își propune să evidențieze rolul activ al românilor din diaspora în viața civică, socială și comunitară a statelor în care trăiesc. De-a lungul ultimilor ani, numeroși români stabiliți în afara granițelor țării s-au implicat în inițiative comunitare, organizații civice, proiecte educaționale sau acțiuni sociale care contribuie la dezvoltarea comunităților locale și la consolidarea imaginii României în străinătate.

Lideri locali sau promotori ai inițiativelor relevante în comunitățile în care trăiesc

Proiectul urmărește identificarea și promovarea acestor exemple de implicare civică, prin realizarea unei serii de materiale jurnalistice, emisiuni și dezbateri cu români din diaspora care au devenit lideri sau promotori ai unor inițiative relevante în comunitățile în care trăiesc. Materialele vor evidenția modul în care aceștia contribuie la dezvoltarea societății civile, la sprijinirea comunităților de români și la promovarea valorilor culturale și civice românești.

Ghiduri digitale de bune practici și transfer de know-how

Elementul de sustenabilitate și utilitate practică al proiectului este reprezentat de transformarea fiecărei emisiuni într-un produs editorial distinct: Ghidul Digital (format PDF). Această componentă depășește sfera jurnalismului narativ, migrând către zona de „jurnalism de soluții” și mentorat comunitar.

Prin intermediul acestui demers jurnalistic, proiectul își propune să aducă în atenția publicului din România și din diaspora povești autentice despre implicare, solidaritate și responsabilitate civică, contribuind astfel la întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor.

Proiectul se înscrie în obiectivele programelor dedicate societății civile și mass-mediei derulate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, prin promovarea valorilor comunităților românești și consolidarea legăturilor dintre românii de pretutindeni.

Pentru a asigura o accesibilitate cât mai mare a informațiilor, acestea vor fi disponibile într-o secțiune separată a site-ului: https://www.stiridiaspora.ro/romanii-care-schimba-comunitati.html