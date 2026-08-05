Ghid digital: Implicarea civică și construirea încrederii în administrația locală din Germania

Ghid practic extins: Implicarea civică și construirea încrederii în administrația locală din Germania. Lecții de la Octavian Ursu – primar al orașului Görlitz.

Octavian Ursu reprezintă unul dintre cele mai clare exemple de român care nu s-a limitat la integrare profesională, ci a ajuns să conducă un oraș german. Născut la București, a studiat la Conservator și a participat, ca mulți tineri ai generației sale, la Revoluția din 1989. În 1990, odată cu deschiderea granițelor, a plecat în Germania cu intenția de a lucra un an sau doi și de a se întoarce. Rămânerea s-a prelungit peste trei decenii.

A ajuns într-o orchestră simfonică, dar s-a implicat constant în viața socială și culturală a comunității. A cunoscut oameni care luau decizii legate de viitorul cultural al orașului – decizii care îl priveau direct, ca muzician. Prin această prezență constantă a devenit cunoscut. La un moment dat a fost întrebat de sediul local al Partidului Creștin Democrat (CDU) dacă își poate imagina să candideze pentru consiliul local. A acceptat, a fost ales cu un rezultat bun și a început astfel drumul politic care l-a dus, treptat, până la funcția de primar al orașului Görlitz.

Görlitz este cel mai estic oraș al Germaniei, situat pe râul Neisse, la granița cu Polonia. După al Doilea Război Mondial, granița a fost trasată pe acest râu, iar orașul a fost împărțit: o parte a rămas în Germania, cealaltă a trecut în Polonia. În ultimele decenii s-a dezvoltat o cooperare strânsă între cele două părți, iar comunitatea de origine poloneză este importantă. Comunitatea românească, în schimb, este foarte mică – mai degrabă câțiva oameni care se cunosc între ei decât o comunitate structurată.

Acest ghid extrage din experiența sa lecții practice pentru românii din diaspora care vor să se stabilească în Germania, să se implice civic sau să înțeleagă cum funcționează dialogul cu administrația locală.

1. Cum se construiește încrederea într-o societate diferită

Drumul lui Octavian Ursu nu a fost unul rigid programat. Lucrurile s-au legat treptat. Elementul central pe care îl subliniază – valabil nu doar în Germania, ci în orice democrație – este încrederea.

Încrederea se câștigă prin două direcții complementare:

Integrarea reală în societatea în care trăiești. Nu este suficient să locuiești într-un loc; trebuie să fii prezent, să contribui, să te faci cunoscut prin muncă și prin atitudine.

Cunoașterea personală. Cei care l-au votat și l-au susținut au fost, în primul rând, oamenii care îl cunoșteau din activitatea profesională, din proiecte culturale sau din implicarea socială.

În politică, indiferent de țară, încrederea este moneda de schimb. Fără ea, succesul este greu de atins. Pentru un străin, această cerință este și mai puternică: oamenii trebuie să vadă că te-ai integrat cu adevărat și că deciziile tale pornesc de la interesul comunității, nu de la origine.

Lecție practică: Încrederea nu se cere și nu se proclamă. Se construiește în timp, prin prezență constantă, rezultate vizibile și dialog deschis.

2. Sfatul principal pentru o familie de români care vrea să se mute în Germania

Când a fost întrebat ce ar sfătui o familie de români care ar vrea să se stabilească mâine în Görlitz, răspunsul a fost clar și ferm:

Căutați-vă un loc de muncă înainte de a vă muta.

În ziua de azi există toate instrumentele online. Cine este bine calificat poate găsi un job înainte de a ajunge la fața locului. Nu se recomandă plecarea „cu speranța că se va ivi ocazia”. Odată ce există un loc de muncă asigurat, celelalte lucruri – locuință, școală pentru copii, formalități – se aranjează treptat, aproape de la sine.

Acest sfat este valabil nu doar pentru Görlitz, ci pentru orice localitate din Germania. Integrarea economică este baza. Fără stabilitate financiară, implicarea civică sau socială rămâne greu de susținut pe termen lung.

3. Cum să începi implicarea civică după ce ai un job stabil

Pentru cei care s-au stabilit deja și simt nevoia să contribuie mai mult la comunitate, Octavian Ursu recomandă o cale tipic germană: asociațiile civile (Verein).

În Germania există, în mod tradițional, foarte multe asociații care se ocupă de scopuri comunitare – nu doar de probleme, ci de obiective pozitive. Activitatea este neplătită și se desfășoară în timpul liber, după job-ul principal.

Exemple concrete de tipuri de asociații (valabile în întreaga Germanie):

Asociații sportive – sunt prezente aproape peste tot. Oferă o cale relativ ușoară de a cunoaște oameni din cele mai diverse medii sociale și profesionale.

Asociații culturale – susțin instituții locale precum muzee, teatre sau operă. Implicarea aici este deosebit de relevantă pentru cei care au legătură cu domeniul cultural.

Asociații de pompieri voluntari – un model specific Germaniei. Pe lângă pompierii profesioniști plătiți de stat, există voluntari care sprijină în timpul liber. Acolo se întâlnesc oameni din practici toate domeniile, uniți de un scop comun și de un angajament serios față de comunitate.

4. Cum ajungi cu o problemă la autoritățile locale

Una dintre cele mai practice părți ale interviului este descrierea canalelor prin care cetățenii pot semnala probleme sau pot dialoga cu administrația. La Görlitz (și, în variante similare, în multe localități germane) există mai multe posibilități:

Petiția oficială – calea clasică, scrisă.

Ore de dialog în aer liber – primarul (însoțit de colegi din administrație) stă două ore în piața orașului. Oricine poate veni, pune întrebări, semnalează probleme. Toate se notează și se încearcă rezolvarea.

Audiențe la birou – o dată pe lună există posibilitatea de a vorbi direct cu primarul.

Ora publică de întrebări în ședința de consiliu – ședințele au loc o dată pe lună. Există un interval dedicat în care orice cetățean poate pune întrebări consiliului sau administrației.

Aplicație digitală – se poate raporta foarte concret o problemă (de exemplu: „pe strada X există o groapă”). Cererea ajunge direct la administrație, care încearcă să rezolve sau cel puțin confirmă primirea.

Aceste canale multiple au un efect important: reduc zvonurile și cresc transparența. Cetățeanul care vrea să se informeze sau să semnaleze ceva are întotdeauna o cale. Nimeni nu poate spune, în mod legitim, „n-am știut” sau „n-am putut să mă interesez”.

5. Recomandări finale – mesaj pentru cei care vor să se implice

Pentru românii din diaspora care simt nevoia să contribuie activ la comunitățile în care trăiesc, Octavian Ursu oferă un set clar de principii:

Învățați limba cât mai bine. Limba locului este cheia integrării reale și a participării.

Trăiți după regulile și legile de acolo, fără a renunța la origine. Respectul față de cadrul local deschide uși.

Angajați-vă voluntar în asociații (sport, cultură, pompieri voluntari etc.). Veți cunoaște oameni noi, veți crea rețele și veți arăta că sunteți parte a comunității.

Construiți încrederea prin fapte și dialog transparent, nu prin origine sau discursuri.

Nu plecați fără un plan concret (job asigurat) dacă vă mutați. Integrarea economică este baza oricărei implicări ulterioare.

Cum funcționează sistemul de voluntariat din Germania

Sistemul de voluntariat german este unul dintre cele mai dezvoltate și instituționalizate din Europa. Se bazează pe o tradiție veche de asociații (Vereine) și pe conceptul de Ehrenamt (funcție onorifică / muncă de onoare). Nu este doar „ajutor ocazional”, ci o parte esențială a vieții comunitare și a funcționării statului local.

Aproape 40% dintre germani practică voluntariatul

Aproximativ 27–29 de milioane de oameni (circa 37–40% din populația de peste 14 ani) se implică voluntar.

Peste 600.000–650.000 de organizații ale societății civile, dintre care marea majoritate sunt asociații înregistrate (eingetragene Vereine – e.V.).

Domeniile cele mai frecvente: sport, cultură, acțiuni caritabile/sociale, pompieri voluntari, protecție civilă, biserică.

Valoarea economică estimată a muncii voluntare este de zeci de miliarde de euro pe an (unele estimări depășesc 70–100 de miliarde).

Termeni importanți

Ehrenamt. Forma clasică: o funcție formală (ex. președinte, casier, antrenor) într-o asociație, aleasă sau numită, pe termen lung, fără plată (sau cu o mică indemnizație).

Freiwilligenarbeit | Engagement | Activitate voluntară mai largă, inclusiv proiecte pe termen scurt sau ajutor informal.

Verein – structura de bază. Majoritatea voluntariatului se desfășoară aici.

Gemeinnützigkeit - Statutul de utilitate publică (non-profit). Oferă avantaje fiscale importante.

Cum se organizează

Majoritatea voluntariatului are loc în asociații (Vereine):

Orice grup de persoane poate înființa o asociație (reglementată de Codul civil – BGB).

Asociațiile pot obține statut de utilitate publică (gemeinnützig), ceea ce le permite să primească donații deductibile fiscal și să ofere anumite indemnizații scutite de impozit.

Activitatea este, de regulă, neplătită. Există însă posibilitatea unor mici compensații:

Ehrenamtspauschale (indemnizație pentru voluntariat): până la 840–960 € pe an scutite de impozit (suma a crescut treptat).

Übungsleiterpauschale (pentru antrenori, educatori etc.): până la 3.000–3.300 € pe an scutiți de impozit.

Exemplul special: Freiwillige Feuerwehr (Pompierii voluntari)

Este unul dintre cele mai puternice și respectate forme de voluntariat din Germania (menționat și de Octavian Ursu):

Există peste 22.000–23.000 de unități de pompieri voluntari. Peste 1 milion de membri activi.

În majoritatea localităților mici și mijlocii, protecția împotriva incendiilor este asigurată exclusiv de voluntari.

Membrii sunt alertați prin pager, lasă locul de muncă sau casa și merg la intervenție.

Angajatorul este obligat să îi elibereze de la serviciu (cu rambursarea salariului de către comună, în multe landuri).

Se face o formare de bază (zeci de ore) + exerciții regulate.

Este considerat un Ehrenamt de înalt prestigiu social.

Alte forme importante

Asociații sportive – cel mai mare domeniu de voluntariat.

Asociații culturale – sprijină muzee, teatre, orchestre, festivaluri.

Organizații de asistență socială (Caritas, Diakonie, Crucea Roșie etc.).

Servicii de voluntariat structurate (pentru tineri sau pe perioadă determinată):

FSJ (Anul Social de Voluntariat)

FÖJ (Anul Ecologic de Voluntariat)

Bundesfreiwilligendienst (Serviciul Federal de Voluntariat) – deschis și persoanelor mai în vârstă și străinilor.

Avantaje și protecții pentru voluntari

Asigurare de accident în timpul activității.

Uneori rambursarea cheltuielilor (deplasare, materiale).

Protecție împotriva concedierii din cauza absențelor pentru intervenții (în special la pompieri).

Recunoaștere socială ridicată – voluntariatul este foarte apreciat în societatea germană.

Posibilitate de a primi certificate care pot conta la CV sau la anumite proceduri administrative.

Cum poți începe ca român în Germania

Caută asociații locale pe site-urile primăriei, pe platforme de voluntariat sau întrebând la biroul de relații cu cetățenii.

Sportul și cultura sunt cele mai accesibile puncte de intrare.

Pentru Freiwillige Feuerwehr – mergi direct la sediul local și întreabă despre condiții (vârsta minimă de obicei 16–18 ani, aptitudine medicală).

Nu este nevoie de cetățenie germană pentru majoritatea formelor de voluntariat, dar limba germană bună este esențială.

*Acest articol a fost realizat cu ajutorul uneltelor bazate pe Inteligența artificială (AI) generativă. Textul a fost verificat, editat și aprobat de o echipă editorială umană pentru a asigura acuratețea și calitatea informațiilor.