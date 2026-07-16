Percepția belgienilor asupra românilor: Cum s-a schimbat imaginea diasporei în ultimii ani / video

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Carmen Solomie și Daria Ana Pîrvu au vorbit despre evoluția comunității românești din Belgia și despre felul în care este privită aceasta în prezent.

Carmen Solomie, președinte RomBel, și Daria Ana Pîrvu, expert senior în mobilitate europeană și parteneriate strategice pentru diaspora în cadrul RomBel, au fost invitate la emisiunea realizată în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, o campanie media dedicată promovării implicării civice a românilor din diaspora și consolidării legăturilor dintre comunitățile românești din afara granițelor și societatea din România, unde au vorbit despre schimbarea imaginii românilor din Belgia și despre rolul activ al diasporei în colaborarea cu instituțiile europene.

Daria Ana Pîrvu a explicat că experiența românilor din străinătate și păstrarea identității culturale pot contribui atât la dezvoltarea comunităților din diaspora, cât și a României.

„Imaginea românilor din Belgia s-a schimbat în ultimii 20 de ani? Vedeam și poate mai vedem și acum știri negative, să zic așa. Există o schimbare?”, a întrebat jurnalistul Bogdan Bolojan.

„Absolut. Știți cum se spune - „despre morți numai de bine” - dar haideți să vorbim și despre cei vii. Noi am observat concret cum organizațiile diasporei de peste tot depășesc deja rolul tradițional de reprezentare comunitară și devin parteneri strategici cu instituțiile locale, cu instituțiile europene în domenii de dezvoltare regională.

Avem Agenția de Dezvoltare Nord-Est care are birou la Bruxelles, există programele Erasmus Plus de mobilitate profesională în domeniul inovării, al cercetării, al cooperării internaționale. Să mergem în urmă cu aproape 10 ani... În 2017, RomBel a inițiat o conferință mare în Parlamentul European având ca temă diaspora românească în Uniunea Europeană, unde noi deja ridicam aceste întrebări la nivel instituțional, de guvern, de reprezentanți, deputați europeni și inclusiv la nivel de Comisie Europeană.

Deci, în perspectiva provocărilor demografice și economice cu care se confruntă Europa, noi suntem deja un actor esențial al dezvoltării sustenabile. Mă gândesc și la comunitățile reîntoarse, pentru că ele beneficiază de un flux de învățare în străinătate, reîntoarcere cu abilități multilingve, noi concepte, noi viziuni și care pot, la rândul lor, să continue circulara aceasta cu conexiune cu străinătatea.

În RomBel, noi ne-am dedicat în ultimele două decenii să păstrăm o relație și o legătură atât cu românii care vin în Belgia, cu românii care rămân sau cei care se reîntorc, dar și cu factorii de decizie internațională, europeană. Anul trecut am organizat o a doua conferință europeană în cadrul Federației Diasporelor Europene, unde suntem membri în consiliul de administrație deja la al doilea mandat. Încercăm să întărim și să ne așezăm la aceeași masă cu celelalte state europene și să vorbim de la egal la egal - și suntem primiți egal”, a spus Daria Pârvu.

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Experiența românilor din diaspora, o resursă pentru România și Europa

Daria Pârvu a vorbit despre recunoașterea de care se bucură RomBel în Belgia și despre proiectele dedicate integrării românilor. Potrivit acesteia, diaspora ar trebui privită ca o resursă de cunoaștere și experiență, nu ca o pierdere pentru România.

„Mai mult de atât, Universitatea din Liège are un centru de studiu pe etnicitate și migrație și a venit să ne solicite să mergem la masteranzii care fac cursuri privind migrarea și integrarea europeană, să le povestim despre experiența RomBel. Am mers an de an să explicăm bunele practici pe care comunitatea românească din Belgia a știut să le creeze. Vorbesc de Ghidul Românului în Belgia, scris de către colegii mei în două ediții, în 2009 și 2013.

Adică toate etapele prin care un român care ajunge în Belgia, cam spre cine ar trebui să se îndrepte ca să afle informații de integrare socială, culturală, economică. Aceste rezultate sunt de fapt o recunoaștere pe care noi o punem tot timpul în slujba comunității noastre, chiar și în slujba României.

Aș mai vrea să spun că noi, diaspora, poate la un moment dat ar trebui să nu ne mai privim ca niște creiere scurse sau plecate, ci mai degrabă o circulație a creierelor: mergem, venim, reînvățăm, predăm, dăm ștafeta mai departe. Cred că aceasta poate să fie de folos întregii Europe.

Să nu ne oprim la prima sau a doua generație, să ne uităm foarte bine ce se întâmplă cu identitatea copiilor noștri născuți din familii românești, din familii mixte, dar ajunși la a doua sau la a treia generație. Inevitabil vine întrebarea: „De unde venim și încotro ne îndreptăm?”. Și atunci rădăcinile noastre și tot ceea ce înseamnă ființa noastră - caracterul, personalitatea și identitatea noastră culturală - se pot dezvolta armonios și în folosul României”, a spus Daria Pârvu.



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Percepția belgienilor asupra românilor

Carmen Solomie a vorbit despre percepția belgienilor asupra românilor și a afirmat că imaginea comunității românești din Belgia este una pozitivă. Aceasta a explicat că românii sunt apreciați pentru munca lor și pentru contribuția adusă atât în mediul de afaceri, cât și în instituțiile europene.

„Cum vedeți percepția belgienilor asupra românilor? Vorbeam la un moment dat că au existat niște valuri de știri despre români, dar cred că ele s-au mai estompat, nu?”, a întrebat Bogdan Bolojan.

„Cu siguranță, da. Poate este legat de faptul că fiecare dintre noi poate să facă ceva care să ducă la o imagine pozitivă per general.

Consider că, în Belgia, imaginea românilor este per total una pozitivă, venind dinspre belgieni sau alte naționalități. Aș zice că mai avem de lucru la noi înșine, adică nu întotdeauna percepția românilor despre români este cea mai bună sau, din diverse motive, avem o imagine care nu arată o stimă de sine foarte, foarte crescută. Dar și acest lucru se poate îmbunătăți.

Belgienii au o imagine bună pentru că românii sunt muncitori, sunt foarte mulți antreprenori, deci sunt independenți, își plătesc singuri taxele, au la rândul lor angajați sau colaboratori.

De asemenea, pe lângă românii care lucrează în sistemul belgian, sunt și românii care lucrează specific pentru Belgia în instituțiile europene, care reprezintă și ei o frumoasă carte de vizită.

Deci, per ansamblu, eu cred că imaginea României și a românilor este foarte bună. Mi s-a întâmplat de extrem de multe ori, în contexte diferite - de la șoferul de taxi, la coafeză, la colegii de muncă în Comisia Europeană - să fiu întrebată: „De unde ești?” și când spun: „Din România”, să-mi spună câteva cuvinte în română, cu mare plăcere”, a spus Carmen Solomie la DC News.

Proiectul „Românii care schimbă comunități” este derulat de DCNews Media Group în perioada aprilie-octombrie 2026, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Campania își propune să aducă în prim-plan români din diaspora care, prin implicarea lor civică și profesională, contribuie la dezvoltarea comunităților în care trăiesc și consolidează legăturile dintre diaspora și România.

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