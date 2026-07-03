Românii, "pe primul loc" în acest oraș din Germania. I-am "bătut" pe turci

Case din Nürnberg. Foto: Pixabay

DCNews Media Group a organizat vineri, 3 iulie 2026, prima ediție a dezbaterii „Românii care schimbă comunități”, intitulată „Dezbateri, inițiative, bune practici și modele de succes ale românilor care schimbă comunități”.

În cadrul evenimentului, Ionela Van Rees-Zota, președintele Centrului Cultural Româno-German „Dumitru Dorin Prunariu” din Nürnberg, Germania, a vorbit despre implicarea românilor în comunitățile din diaspora și despre proiectele și inițiativele dedicate acestora.

"Chiar ieri am avut ședința din cadrul Consiliului de Integrare al orașului Nürnberg, unde eu sunt vicepreședinte. Românii din Nürnberg au reușit ceva.

Românii au devenit cea mai numeroasă minoritate din Nürnberg

Am reușit ca în Nürnberg să fim pe primul loc ca minoritari. O cifră oficială care ieri a fost publicată în cadrul Consiliului de Integrare a arătat acest lucru. Chiar în presa din Bayern, din Nürnberg, am fost titlu de ziare, unde spuneau că turcii au fost "bătuți" de data asta de către români și că românii au ajuns pe primul loc la Nürnberg.

Vreau să vă mai aduc o veste bună. Am reușit ca și consilier în Consiliul de Integrare, să trec un proiect foarte drag mie, pe care l-am propus, pe care l-am susținut și, cu ajutorul colegilor mei din Consiliu, a fost acceptat. Mai avem un singur pas, dar nu-mi fac nicio problemă, pentru că am văzut că sunt toți alături de noi.

Religia ortodoxă ar putea fi introdusă în școlile din Nürnberg

Vreau să vă spun că, din septembrie, dacă totul merge bine și rapid, religia ortodoxă va fi introdusă oficial în școlile din Nürnberg. Va exista inclusiv, atunci când părintele își înscrie elevul la școală, o căsuță unde trebuie să bifeze dacă vrea religia ortodoxă, catolică sau evanghelică sau dacă nu, o educație civică. Deci am reușit acest proiect la care, trebuie să spun, m-am luptat vreo patru ani de zile aproape și dacă tot suntem majoritari în Nürnberg, de ce să nu avem și o oră de religie ortodoxă în școlile din Nürnberg.

Apoi, prin agenția de presă "Așii Români", așa cum știți, noi promovăm românii de pretutindeni, promovăm activitățile românilor de pretutindeni, ziarul "Vocea Ta", la fel, care apare la noi - aceste două proiecte sunt finanțate și anul acesta de către Departamentul Românilor de Pretutindeni și le mulțumim foarte mult, pentru că orice ajutor contează. Noi suntem aici, avem o echipă destul de mare, suntem în jur de 35 de oameni care fac doar activitate redacțională în cadrul agenției de presă și al ziarului, avem peste 80 de voluntari în cadrul Centrului Cultural.

Integrare, educație și cursuri de limba română pentru comunitate

În afară de asta, eu mai lucrez și într-o instituție din cadrul orașului, în Nürnberg, unde mă implic exclusiv în integrare, începând de la oamenii străzii, unde, din păcate, cifrele arată că românii sunt iar pe primul loc în Nürnberg ca oameni ai străzii. Avem foarte, foarte mare susținere din partea orașului Nürnberg în domeniul educației. Sunt foarte multe proiecte pe care și eu le coordonez, o parte dintre ele, unde sunt susținuți, practic, pentru o integrare mai ușoară. Dar totul nu se oprește aici. În cadrul Centrului Cultural, așa cum știți, avem o școală de limba română, unde copiii și adulții pot învăța limba română.

Acest proiect este iar finanțat de către Departamentul Românilor de Pretutindeni, le mulțumim" a spus Ionela Van Rees-Zota, președintele Centrului Cultural Româno-German "Dumitru Dorin Prunariu" din Nürnberg, Germania.