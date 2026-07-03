Bulgaria anunță că va bloca noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei

Premierul Bulgariei, Rumen Radev. Sursa Foto: Agerpres

Premierul Rumen Radev a declarat că Bulgaria se opune celui de-al 21-lea pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei.

Bulgaria se va opune oficial celui de-al 21-lea pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a anunţat vineri premierul bulgar Rumen Radev, în cadrul unei sesiuni plenare a parlamentului de la Sofia, relatează BTA şi Xinhua.

Cum și-a justificat premierul bulgar decizia

„Voi face acest pas deoarece protejez şi susţin interesul naţional al Bulgariei”, a declarat Radev.

Răspunzând la o întrebare parlamentară, el a subliniat că această mişcare nu va slăbi legăturile Bulgariei cu aliaţii săi.

„Vă pot asigura categoric că nu au existat şovăieli în poziţiile partenerilor şi aliaţilor noştri cu privire la Bulgaria ca urmare a acţiunilor mele", a declarat prim-ministrul, adăugând că Bulgaria menţine relaţii excelente cu Uniunea Europeană şi NATO.

De asemenea, el a menţionat că a efectuat recent vizite în ţări precum Germania, Franţa şi Regatul Unit, unde a avut întâlniri oficiale.

Bulgaria susține reconstrucția Ucrainei

Radev şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru reconstrucţia postbelică a Ucrainei. „Vom face tot posibilul pentru a ajuta la reconstrucţia Ucrainei. Aceasta este o cauză pe care o susţinem atât eu, cât şi guvernul bulgar”, a spus el.

Premierul a mai declarat că nu va susţine documente şi declaraţii care, în opinia sa, nu contribuie la rezolvarea conflictului, ci doar îl adâncesc.

Ce conține pachetul 21 de sancțiuni al UE împotriva Rusiei

Comisia Europeană a propus la 9 iunie cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, vizând sectoare cheie, între care energia, serviciile financiare, criptomonedele, comerţul şi, pentru prima dată, pescuitul. Propunerea necesită aprobarea tuturor statelor membre ale UE pentru a putea intra în vigoare.

Mai multe state membre ale UE, printre care țările baltice, pledează de mai multe luni pentru o asemenea interdicție pentru soldații ruși, considerându-se că este inadmisibil ca aceștia să poată face turism în Europa după ce au luptat în Ucraina.

UE vrea, de asemenea, să suspende mecanismul ce permitea până acum menținerea prețului petrolului brut exportat de Rusia cu aproximativ 15% mai mic decât cel de pe piața petrolului. Această plafonare, decisă de țările din G7, se impune tuturor intermediarilor care vor să exporte petrol brut. Dar pentru a se evita un sistem prea rigid, în ianuarie s-a decis adăugarea unui mecanism de ajustare automată.

Noul pachet de sancțiuni, ce trebuie să fie adoptat de Consiliul UE pentru a intra în vigoare, adaugă 30 de nave care ajută așa-numita „flota fantomă” a Rusiei, flotă prin care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. Aceste 30 de nave se adaugă celor 632 de vase deja supuse sancțiunilor UE, notează Agerpres.

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