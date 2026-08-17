Donald Trump încearcă să reia dialogul cu Kim Jong Un: Eu îl înțeleg, el mă înțelege

Foto ilustrativ - Agerpres / întâlnire Kim Jong Un (stânga) și Donald Trump (dreapta). (2018)

Președintele american Donald Trump încearcă să reia dialogul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un și susține că acesta a răspuns pozitiv inițiativei sale. Trump a spus, luni, că liderul Coreei de Nord „l-a tratat întotdeauna cu mult respect”.

Preşedintele american Donald Trump a susţinut luni că liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a răspuns în mod pozitiv unei iniţiative de dialog, după ce liderul de la Casa Albă a ordonat armatei americane să reducă anvergura exerciţiilor militare comune cu Coreea de Sud, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Întrebat de presă la Casa Albă de ce Kim nu a reacţionat în urma postării sale de duminică pe reţelele de socializare în care a anunţat că Pentagonul va reduce exerciţiile militare cu Coreea de Sud, Trump a răspuns pur şi simplu că liderul nord-coreean „a făcut-o”, fără a oferi mai multe detalii.

Relaţia lor a fost o temă dominantă în timpul primului mandat al lui Trump, când s-au întâlnit şi de asemenea au făcut schimburi de scrisori, dar a primit mai puţină atenţie în al doilea mandat, iar negocierile asupra programului nuclear nord-coreean au încetat.

Donald Trump, multiple mesaje pentru Kim Jong Un

Iar decizia SUA de a reduce exercițiile militare cu Coreea de Sud nu este singura încercare a liderului de la Washington de a relua dialogul cu Kim Jong Un.

Trump a postat sâmbătă, 15 august, o fotografie în care apare alături de liderul nord-coreean Kim Jong Un, realizată în 2019 în satul de frontieră Panmunjom, la granița dintre cele două Corei, spunând că cei doi „se înțeleg foarte bine”, în aceeași zi în care președintele rus Vladimir Putin i-a transmis liderului nord-coreean că Moscova şi Phenianul cooperează în toate domeniile şi îşi coordonează eforturile pentru a asigura securitatea şi stabilitatea regională.

Putin a declarat într-un mesaj adresat lui Kim, cu ocazia aniversării eliberării Coreei de sub dominaţia colonială japoneză, că este încrezător că Rusia şi Coreea de Nord vor continua „activitatea comună constructivă” în problemele bilaterale şi internaţionale, a relatat KCNA.

Trump: Kim Jong Un m-a tratat întotdeauna cu mult respect

„Kim Jong Un m-a tratat întotdeauna cu mult respect şi ne-am întâlnit în numeroase ocazii, de fapt, au fost două ocazii principale, am vorbit şi am petrecut ceva timp. Eu îl înţeleg pe el. El mă înţelege pe mine”, a mai spus, luni, Trump.

El a cerut Pentagonului să „reducă substanţial” exerciţiile militare comune cu Coreea de Sud, în pofida alianţei de lungă durată dintre Washington şi Seul, invocând drept motive costul acestor exerciţii şi refuzul Seulului de a participa la acţiuni împotriva Iranului.

Trump și Kim, trei întâlniri față în față

Președintele Donald Trump a avut trei întâlniri față în față cu Kim Jong Un în timpul primului său mandat: prima la Singapore, în iunie 2018, a doua la Hanoi, în februarie 2019, iar apoi întâlnirea de la Panmunjom, în iunie 2019.

Cea de-a treia întâlnire a atras atenția internațională după ce Trump a pășit pentru scurt timp pe teritoriul nord-coreean, traversând linia de demarcație militară alături de Kim. A fost prima dată când un președinte american în funcție a intrat pe teritoriul Coreei de Nord.

Și în luna iunie, Trump a publicat pe Truth Social o fotografie de la prima sa întâlnire cu Kim, cea de la Singapore din 2018, alimentând astfel speculațiile că ar putea încerca să-și reia diplomația personală cu liderul nord-coreean.