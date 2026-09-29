Vladimir Putin s-a întâlnit cu Milorad Dodik și alți lideri ai sârbilor bosniaci, înaintea alegerilor generale din Bosnia-Herțegovina

Președintele rus Vladimir Putin (s) dă mâna cu liderul partidului Alianța Social-Democraților Independenți din Republica Srpska, Milorad Dodik, în timpul unei întâlniri la Kremlin, Moscova, Rusia, 29 septembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit la Moscova cu liderul sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, și cu premierul Savo Minić, cu doar câteva zile înaintea alegerilor generale din Bosnia și Herțegovina.

Politicienii aflați la putere în rândul sârbilor bosniaci, favorabili Rusiei, s-au întâlnit marți, 29 septembrie, cu președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea vine cu doar câteva zile înaintea alegerilor generale din Bosnia și Herțegovina, programate duminică, 4 octombrie, potrivit APnews.

Liderul separatist Milorad Dodik și premierul Savo Minić s-au întâlnit cu Putin la Moscova. Televiziunea RTRS, controlată de sârbii bosniaci, a relatat că aceștia au obținut sprijinul președintelui rus pentru alegerile de duminică.

Cei aproximativ 3,4 milioane de alegători din Bosnia vor alege o președinție multietnică, Parlamentul central și instituțiile celor două entități ale țării. Această rețea complexă de instituții a fost creată prin acordul de pace care a pus capăt războiului din Bosnia din 1992-1995.

Milorad Dodik, apropiat al Moscovei

Dodik, fost președinte al entității sârbilor bosniaci, este un politician pro-rus și a călătorit la Moscova și înaintea altor alegeri desfășurate în țara din Balcani. El a fost împiedicat să dețină funcții publice în Bosnia, dar rămâne liderul partidului aflat la guvernare, Alianța Social-Democraților Independenți, și a dominat campania electorală din partea Bosniei controlată de sârbi.

În calitate de unul dintre principalii aliați ai Rusiei în Balcani, Dodik s-a confruntat în mod repetat cu oficialii occidentali care supraveghează menținerea păcii în Bosnia. În timpul administrației Biden, el a fost vizat de sancțiuni americane.

Țara balcanică rămâne afectată de tensiuni etnice și este slabă din punct de vedere economic, la câteva decenii după încheierea războiului. Bosnia urmărește în mod oficial aderarea la Uniunea Europeană, însă progresele au fost lente.

Apelurile lui Dodik pentru separarea entității sârbilor bosniaci de Bosnia au provocat îngrijorări în Occident privind o posibilă reizbucnire a instabilității în Balcani, în contextul războiului din Ucraina.

Tensiunile etnice se intensifică înaintea alegerilor

Tensiunile din perioada războiului au revenit în atenție înaintea alegerilor din 4 octombrie, după omagiile publice aduse de sârbii bosniaci și de cei din Serbia comandantului militar din timpul războiului, Ratko Mladić, care a murit la sfârșitul lunii august în timp ce ispășea o condamnare pe viață pentru genocid și alte crime de război.

Sârbii bosniaci îl consideră pe Mladić un erou, în ciuda condamnării sale de către un tribunal al ONU pentru masacrarea a peste 8.000 de bărbați și băieți musulmani la Srebrenica în 1995, precum și pentru alte atrocități. Mai mulți oficiali importanți ai sârbilor bosniaci au participat la ceremonia funerară a lui Mladić, desfășurată la Belgrad, fapt care a provocat critici dure din partea UE.

Bosniacii, care sunt în principal musulmani, și croații formează împreună cea de-a doua entitate a Bosniei, numită Federația Bosniei și Herțegovinei. Entitatea sârbilor și entitatea bosniaco-croată sunt unite prin instituții centrale comune.

Războiul a început în 1992, după ce Bosnia și-a declarat independența față de fosta Iugoslavie condusă de sârbi, iar sârbii etnici au recurs la arme pentru a-și crea propriul stat și a-l uni cu Serbia. Peste 100.000 de oameni au murit în conflict, iar milioane de persoane au fost strămutate.