Numărătoarea inversă a început: Sunt audiați miniștrii. Mai este doar o zi până când Guvernul Mureșan va intra la vot. Update: Avize favorabile pentru Pîslaru și Abrudean / live text

Siegfried Mureșan / Foto: Agerpres

Comisiile parlamentare continuă și astăzi audierile miniștrilor propuși pentru viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Update: Dragoș Pîslaru, aviz favorabil



Dragoș Pîslaru a obținut aviz favorabil din partea comisiilor de speciliatate cu 18 de voturi „pentru”, 13 voturi „împotrivă” şi o abținere.

Update: A început audierea lui Dragoș Pîslaru

În aceste momente, Dragoș Pîslaru, propus pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, este audiat în Parlament.

Dragoș Pîslaru a anunțat, la începutul audierilor, că România va primi încă 45 de milioane de euro după ce Comisia Europeană a admis contestația depusă de România cu privire la cererea de plată 3. El a mai spus că România a atras, în ultimele 12 luni, 10 miliarde de euro din fonduri europene, sumă pe care estimează că o va depăși în acest an.

Update: Mircea Abrudean, aviz favorabil

Mircea Abrudeanu a primit un aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare după audiere. În cadrul votului, 22 de parlamentari au votat „pentru”, 7 „împotrivă”, iar 8 s-au abținut.

La ședință nu au participat reprezentanții AUR.

Update: Mircea Abrudean, audiat în comisiile reunite ale Parlamentului

Mircea Abrudean, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, este audiat în comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Parlament.

Update: Siegfried Mureșan, primul mesaj al zilei

Într-o postare pe pagina de Facebook, Siegfried Mureșan a scris că declarația lui Sorin Grindeanu despre „bula hashtag” arată, în opinia sa, că liderul PSD nu regretă OUG 13 și că partidul va adopta din nou măsuri similare dacă ar ajunge la guvernare.

„Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că "bula hashtag s-a dezumflat", făcând referire la sutele de mii de români care au ieșit în stradă în 2017 și 2018 împotriva OUG 13 și pentru apărarea justiției și a statului de drept. Această declarație arată că domnul Grindeanu nu a învățat nimic din perioada respectivă. Arată că dumnealui nu regretă că a dat ordonanța care legaliza corupția în România, regretă doar că a fost tras la răspundere pentru OUG 13.

Dacă va veni la guvernare, nu va ezita să dea o nouă ordonanță pro-furt și să guverneze împotriva oamenilor dacă știe că oamenii nu vor ieși în stradă și nu vor protesta.

De aceea, acest partid este periculos și de aceea PSD nu trebuie să decidă viitorul țării noastre și al oamenilor cinstiți din țara noastră”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina de Facebook.

Știre inițială:

În cursul acestei zile vor fi audiaţi:

- Mircea Abrudean - propus viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne

- Dragoş Pîslaru - propus ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

- Raluca Turcan - propusă ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

- Oana Gheorghiu - propusă ministru al Sănătăţii

- Oana Ţoiu - propusă ministru al Afacerilor Externe

- Andrea Chiş - propusă ministru al Justiţiei

- Bulcsu Koppany Otvos - propus ministru al Culturii

- Mihai Dimian - propus ministru al Educaţiei şi Cercetării

- Cseke Attila - propus ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

- Diana Buzoianu - propusă ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Până în acest moment, doar doi dintre miniștrii audiați au obținut aviz favorabil din partea comisiilor reunite ale Parlamentului. Aceştia sunt Tanczos Barna - propus viceprim-ministru, ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Alexandru Nazare - propus ministru al Finanţelor.

Ceilalți miniștri audiaţi în comisiile permanente au fost: Sebastian Burduja - propus ministru al Energiei; Radu Miruţă - propus viceprim-ministru, ministru al Apărării Naţionale; Cătălin Drulă - propus ministru al Transporturilor şi Infrastructurii; şi Irineu Darău - propus ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Plenul Parlamentului se reunește miercuri pentru a vota programul de guvernare și componența Cabinetului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după ce Eugen Tomac și Adrian Veștea, primele două propuneri, nu au reușit să formeze un Guvern cu susținere parlamentară.