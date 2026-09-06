Motivul pentru care Elisabeta Lipă a intrat în politică

Sursa: Administraţia Prezidenţială

Elisabeta Lipă este deputat de Botoşani, aleasă pe listele PSD în decembrie 2024. Aceasta a explicat de ce a intrat în politică.

În perioada noiembrie 2015-ianuarie 2017, Elisabeta Lipă a fost ministrul Sportului în Guvernul Cioloş, iar din 2024 este deputat de Botoşani, aleasă pe listele PSD. Într-un interviu exclusiv acordat DC News, în emisiunea MI-Th Influencer, Elisabeta Lipă a explicat de ce a ales să intre şi în politică.

"Sunt om politic şi o spun sincer: eu am făcut acest pas în politică tot pentru sport.

Știţi, eu nu am făcut acest pas să urmăresc niște funcții. În mintea mea am zis așa: Am făcut sport la cel mai înalt nivel, am condus cel mai puternic club, am fost ministru al Sportului, sunt președinta Federaţiei Române de Canotaj de atâția ani de zile. Cunosc toată problematica! Că atunci când ajungi în fruntea unui minister de sport, în cazul meu, vezi și ce se întâmplă la cluburi, și ce se întâmplă mergând mai departe, da? Și am zis: „Mă simt obligată, cunoscând toate problemele cu care se confruntă sportul și auzind stânga-dreapta: 'N-avem aia, n-avem aia, să modificăm, să facem facilități' și așa mai departe”.

Am zis: „Sunt obligată să fac pasul ăsta, că dacă nu fac eu de la nivelul la care am ajuns, cine să facă?”. Dar, intrată în hora asta, am realizat de ce Ilie Năstase a fost înjurat, Mitică Popescu a fost înjurat, domnul Iordănescu la fel. Toată lumea este înjurată! Pentru că, obligatoriu, ne asociază cu hoția. Că parcă zici că toată lumea fură în țara asta! Nu mai sunt și oameni care își doresc binele acestei țări.

Suntem băgați în aceeași oală! Eu vă spun sincer, psihic stau foarte bine, pentru că sportul m-a ajutat. Sportul m-a ajutat să trec peste toate nebuniile astea, pentru că altfel n-ai cum altfel să reziști, să auzi la fiecare pas: „Furǎ, face, drege!”. Domnule, ce fură? Ce fură și când? Și dacă, și când și cum? Și toată, chiar toată lumea fură? Dar mă opresc", a declarat Elisabeta Lipă.

Ce spunea Elisabeta Lipă în decembrie 2024

După alegerile din 2024, Elisabeta Lipă promitea că va transforma Botoşaniul într-un centru regional pentru sport.

"Le mulțumesc botoșănenilor mei dragi, care prin votul lor mi-au oferit marea onoare de a-i reprezenta în Camera Deputaților. Le promit tuturor celor care m-au votat, dar și celor care au avut alte opțiuni sau au rămas acasă, că voi munci zi de zi pentru ca drepturile și interesele lor să fie protejate. Așa cum le-am spus în această campanie miilor de oameni pe care i-am întâlnit, mă voi asigura că fiecare copil, fiecare tânăr din județul nostru, va avea șansa de a reuși, prin sport, să aibă o viață mai bună.

Pe mine, sportul m-a transformat din fetița din Cândești într-un om care a putut oferi comunității sale și unei țări întregi dovada că prin muncă și ambiție pot fi înfrânte orice obstacole sau prejudecăți.

Împreună, vom transforma Botoșaniul într-un centru al sportului pentru întreaga regiune a Moldovei. Bazele de pregătire pe care le vom ridica, cu sprijinul autorităților locale și centrale, vor oferi tinerilor noștri, la ei acasă, oportunitatea de a-și valorifica talentul și dedicarea pentru activitățile sportive. Suntem un județ al campionilor și vreau ca acești copii minunați să nu mai străbată sute de kilometri, departe de casă și de prieteni, pentru a atinge înalta performanță.

Așa cum am promis, voi deschide la Dorohoi primul meu birou local parlamentar. Voi continua să vorbesc cu toți oamenii din Botoșani, pentru a le cunoaște nevoile, durerile, pentru ca vocea lor să fie auzită la București, în Parlamentul României", a scris Elisabeta Lipă pe 2 decembrie 2024 pe Facebook.