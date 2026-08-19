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Cum au încercat USR și PNL să-i salveze pe Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Se cere convocarea unei ședințe extraordinare a Senatului

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 19 Aug 2026
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tanasescu bolojan

Comisia de Constituționalitate a Senatului a decis marți să ancheteze întâlnirea secretă dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, iar Biroul Permanent al Senatului a trimis la vot în plen hotărârea.

Biroul Permanent al Senatului a decis marţi seara să trimită la vot în plen hotărârea Comisiei pentru Constituţionalitate a Senatului, condusă de senatoarea Nadia-Cosmina Cerva, liderul grupului PACE - Întâi România, privind ancheta parlamentară pentru clarificarea împrejurărilor întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Elena-Simina Tănăsescu.

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Cum au încercat USR și PNL să-i salveze pe Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu

PNL şi USR s-au împotrivit în Biroul Permanent al Senatului trimiterii la votul plenului a hotărârii de a demara ancheta parlamentară solicitată de Grupul PACE Întâi România şi votată deja în Comisia de Constituţionalitate.

PNL şi USR sunt complici în încercarea de a-i salva pe premierul Ilie Bolojan şi pe preşedinta CCR Elena-Simina Tănăsescu de întrebările legitime ale Parlamentului, în spiritul lipsei de transparenţă cu care puterea PNL-USR ne-a obişnuit deja, arătându-şi făţiş dispreţul pentru interesul public şi pentru respectarea legilor.

Grupul PACE - Întâi România solicită în acest sens convocarea unei sesiuni extraordinare a Senatului cât de repede pentru a vota această hotărâre foarte importantă în vederea vindecării democraţiei din România, astfel că un plen pentru a aproba ancheta parlamentară ar putea avea loc oricând începând de mâine, în funcţie de decizia Comitetului liderilor.

O ţară întreagă îi va vedea la votul de la următorul plen al Senatului acţionând împotriva transparenţei şi anchetei parlamentare pe cei acţionează doar prin înţelegeri secrete şi care fac politică încălcând toate normele democraţiei.

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Ilie Bolojan, precizări despre întâlnirea cu Simina Tănăsescu

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a declarat luni, la Oradea, întrebat despre întâlnirea pe care ar fi avut-o cu preşedinta Curţii Constituţionale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, că este un caz în care se încearcă să se facă din ţânţar armăsar.

"Vedeţi, de multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă", a spus Ilie Bolojan.

El a adăugat că "atunci când ocupi o funcţie publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanţi de instituţii, companii, în aşa fel încât să rezolvi problemele".

Întâlnirile preşedintei CCR cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege, a precizat, duminică, CCR.

Preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, a transmis, sâmbătă, că respinge "ferm şi categoric" orice speculaţie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curţii în afara cadrului strict legal.

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Comentarii (2)

Cata nesimtire   •   19 August 2026   •   09:23

Urmarind ultimile evenimente, este clar ca madam Simina s a dus sa i trasmita lui Ilie Saracie ca totul este OK. Fiind judecator-raportor al acestui dosar nu i ramanea decat sa isi convinga colegii. Dupa descopierirea marsaviei facuta de cei doi si totul intorcanduse la 180 de grade, madam Simina face opinie separata. Madam Simina ne a mintit cu atata nesimtire ca s a dus sa vorbeasca despre problemele curtii?!Pe bune?! Acesti oameni , daca putem sa i numim asa, au caractere infecte.Degeaba are madam Simina mai multa carte decat Saracie, ca se aseamana foarte mult amandoi. Rai, mincinosi, infatuati, parveniti. Asa ca madam Simina trebuie sa plece de la CCR. Sub nicio forma numai are ce cauta acolo. Este rau ca va ramane cadru didactic, si imi este groaza cum se va purta cu studentii sau cei va invata. Pacat madam Simina ca ai invatat atata carte, ai trecut prin viata si ai vazut atatea si totusi ai un caracter atat de infect. Alergatu dupa functii ti a luat mintea

Adrian   •   19 August 2026   •   08:40

Eu știu,ca pentru trafic de influența există o lege!! Sa se ceara intocmire de dosare penale pe numele lui Bolojan și Tanasescu!!

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