Cum au încercat USR și PNL să-i salveze pe Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Se cere convocarea unei ședințe extraordinare a Senatului

Comisia de Constituționalitate a Senatului a decis marți să ancheteze întâlnirea secretă dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, iar Biroul Permanent al Senatului a trimis la vot în plen hotărârea.

Biroul Permanent al Senatului a decis marţi seara să trimită la vot în plen hotărârea Comisiei pentru Constituţionalitate a Senatului, condusă de senatoarea Nadia-Cosmina Cerva, liderul grupului PACE - Întâi România, privind ancheta parlamentară pentru clarificarea împrejurărilor întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Elena-Simina Tănăsescu.

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Cum au încercat USR și PNL să-i salveze pe Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu

PNL şi USR s-au împotrivit în Biroul Permanent al Senatului trimiterii la votul plenului a hotărârii de a demara ancheta parlamentară solicitată de Grupul PACE Întâi România şi votată deja în Comisia de Constituţionalitate.

PNL şi USR sunt complici în încercarea de a-i salva pe premierul Ilie Bolojan şi pe preşedinta CCR Elena-Simina Tănăsescu de întrebările legitime ale Parlamentului, în spiritul lipsei de transparenţă cu care puterea PNL-USR ne-a obişnuit deja, arătându-şi făţiş dispreţul pentru interesul public şi pentru respectarea legilor.

Grupul PACE - Întâi România solicită în acest sens convocarea unei sesiuni extraordinare a Senatului cât de repede pentru a vota această hotărâre foarte importantă în vederea vindecării democraţiei din România, astfel că un plen pentru a aproba ancheta parlamentară ar putea avea loc oricând începând de mâine, în funcţie de decizia Comitetului liderilor.

O ţară întreagă îi va vedea la votul de la următorul plen al Senatului acţionând împotriva transparenţei şi anchetei parlamentare pe cei acţionează doar prin înţelegeri secrete şi care fac politică încălcând toate normele democraţiei.

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Ilie Bolojan, precizări despre întâlnirea cu Simina Tănăsescu

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a declarat luni, la Oradea, întrebat despre întâlnirea pe care ar fi avut-o cu preşedinta Curţii Constituţionale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, că este un caz în care se încearcă să se facă din ţânţar armăsar.

"Vedeţi, de multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă", a spus Ilie Bolojan.

El a adăugat că "atunci când ocupi o funcţie publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanţi de instituţii, companii, în aşa fel încât să rezolvi problemele".

Întâlnirile preşedintei CCR cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege, a precizat, duminică, CCR.

Preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, a transmis, sâmbătă, că respinge "ferm şi categoric" orice speculaţie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curţii în afara cadrului strict legal.