Camera Deputaților a adoptat Legea decarbonizării sectorului energetic. Amendamentul PSD, inclus în proiect

Ședința în plen a Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

Plenul Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic.

În forma adoptată a fost inclus un amendament propus de PSD, care prevede că scoaterea treptată din exploatare a capacităţilor de producţie de energie electrică pe bază de lignit şi huilă se va putea realiza numai după construirea şi punerea în funcţiune de noi capacităţi energetice similare.

Proiectul a fost adoptat cu 180 de voturi pentru, în timp ce 9 deputați au votat împotrivă, 27 s-au abținut, iar 80 nu și-au exprimat votul.

„Scoaterea treptată din exploatare a capacităţilor de producţie de energie electrică pe bază de lignit şi huilă se realizează numai după instalarea, racordarea şi punerea în funcţiune comercială a uneia sau mai multor capacităţi ori surse alternative de producere a energiei cu emisii reduse de carbon, care, individual sau cumulat, pot prelua, în condiţii de siguranţă şi continuitate, funcţiile electrice şi, după caz, termice ale capacităţilor retrase”, prevede amendamentul PSD.

Proiectul a fost adoptat şi de Senat, marţi, şi conţine mai multe excepţii în care se permite punerea în funcţiune de noi capacităţi de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă în cazuri precum: constituirea de rezerve de lignit, antracit, turbă sau huilă pentru mobilizare şi război, în scopul pregătirii, asigurării şi organizării resurselor energetice necesare în cazul instituirii stării de urgenţă şi asediu, pentru prevenirea şi combaterea ameninţărilor la adresa suveranităţii naţionale a României.

S-au înregistrat 73 de voturi 'pentru', 42 de abţineri şi 8 senatori nu au votat.

Marți, președintele Nicușor Dan a declarat că va folosi toate instrumentele constituționale aflate la dispoziția sa, inclusiv cererea de reexaminare a legii, dacă proiectul privind decarbonizarea va fi adoptat în forma modificată de comisii.

„Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a transmis președintele pe X.

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Legea a stârnit o mulțime de nemulțumiri

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a susținut că amendamentele PSD la Legea decarbonizării pun în pericol cererile de plată 5 și 6 din PNRR, în valoare de 5 miliarde de euro.

Liderul senatorilor social-democraţi, Daniel Zamfir, a afirmat că nevoia acestui amendament a apărut în urma situaţiei evidente create încă de la adoptarea PNRR, arătând că România nu-şi permite închiderea acestor capacităţi având în vedere războiul şi criza energetică.

"Domnul Cristian Ghinea şi cu domnul Virgil Popescu au angajat România la închiderea capacităţilor pe cărbune cu final 31 august 2026. Ei bine, lucrul ăsta evident că nu se poate întâmpla, având în vedere toată perioada parcursă de atunci - a apărut războiul, avem criza energetică. (...) 'Şobolanul' Popescu, cu ghilimele de rigoare, este cel care a angajat România în acest dezastru, a angajat ca România să închidă capacităţi de cărbune fără să pună nimic în loc, asta este politica publică făcută de Popescu, adevărat girată şi până la urmă acceptată şi asumată de România. (...) Groparii energiei sunt Cîţu, Ghinea şi Popescu", a declarat Daniel Zamfir.

În replică, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că acest amendament nu rezolvă nimic şi pune în pericol un jalon din PNRR.

"Problema la acest proiect este amendamentul, care nu va rezolva nimic, în sensul de a nu închide centrale pe cărbune în trimestrul trei din acest an, pentru că nu pot fi închise, neavând cu ce înlocui, de exemplu, centrala de la Craiova, pentru că cinci ani de zile n-am făcut ceea ce trebuie şi nu poţi să laşi un oraş fără încălzire", a spus Ilie Bolojan.

El a subliniat că acest amendament intervine într-un jalon deja închis de România şi pe baza căruia a încasat o sumă de bani în cererea de plată 2.

"Modificările legislative care se fac în sensul modificării unor prevederi legale care ţin de PNRR şi care au fost închise în raport cu Comisia sunt de natură a nu rezolva problemele, dar a ne crea probleme suplimentare la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem şi dacă în această toamnă nu vom putea închide capacităţi pe cărbune, vom avea penalităţi corespunzătoare, dar dacă facem şi această modificare, riscăm să avem alte penalităţi suplimentare ca urmare a intervenţiei pe un jalon care este închis", a explicat Ilie Bolojan.

Liderul senatorilor USR, Sorin Şipoş, a acuzat PSD că este principalul vinovat pentru faptul că România nu are în prezent capacităţi de producţie.

"În 2016, amendamentele promovate de deputatul PSD Iulian Iancu au întârziat investiţii şi exploatarea gazelor din Marea Neagră. România a pierdut timp, a pierdut şansa de a-şi consolida independenţa energetică exact atunci când avea cea mai mare nevoie. (...) Prin amendamentele depuse, modificaţi o reformă din PNRR pe care România a declarat-o deja îndeplinită. Redeschiderea acestui jalon expune România riscului de pierderi de fonduri europene", a spus Sorin Şipoş.

Senatorul AUR Andrei-Emil Dîrlău a afirmat că "nebunia verde" este o politică greşită şi se confirmă acest lucru în fiecare zi.

"În fiecare zi, măsurile de un entuziasm nebun de a închide obiectivele pe cărbune au fost obsesia guvernelor succesive care ne-au dus în această criză energetică", a adăugat Dîrlău, care consideră că trebuie renegociată şi amânată închiderea minelor.

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Ce prevede actul normativ

Proiectul adoptat modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, în sensul de extindere a interdicţiei de punere în funcţiune de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi la cele pe bază de antracit şi turbă, nu doar pe bază de lignit şi huilă.

De asemenea, actul normativ prevede că se permite explorarea şi exploatarea de lignit, antracit, turbă sau huilă în scop neenergetic, pentru producerea, furnizarea şi comercializarea care deservesc industriei farmaceutice, medicale, alimentare, textile, de construcţii, chimice şi altor asemenea.

Proiectul conţine mai multe excepţii în care se permite punerea în funcţiune de noi capacităţi de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă în cazuri precum: constituirea de rezerve de lignit, antracit, turbă sau huilă pentru mobilizare şi război, în scopul pregătirii, asigurării şi organizării resurselor energetice necesare în cazul instituirii stării de urgenţă şi asediu, pentru prevenirea şi combaterea ameninţărilor la adresa suveranităţii naţionale a României.

Activitatea de punere în funcţiune de noi capacităţi de producere a energiei electrice pe bază de lignit, antracit, turbă sau huilă se realizează doar cu respectarea obligatorie a celor mai bune tehnici disponibile.

"Capacităţile energetice pe bază de huilă şi lignit rămase disponibile la data de 31 decembrie 2021 se scot din exploatare potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, numai după construirea şi punerea în funcţiune de noi capacităţi energetice similare prevăzute la art.4 alin (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic", mai prevede proiectul adoptat.

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