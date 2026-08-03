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DCNews Politica Parlamentul este convocat într-o nouă sesiune extraordinară în perioada 3 - 6 august

Parlamentul este convocat într-o nouă sesiune extraordinară în perioada 3 - 6 august

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 03 Aug 2026
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camera deputatilor plen parlament
Ședința în plen a Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

O nouă sesiune extraordinară a Parlamentului este programată să se desfăşoare în săptămâna 3 - 6 august.

Senatul a fost convocat într-o nouă sesiune extraordinară pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Conservarea Biodiversităţii, jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cu o valoare de aproximativ un miliard de euro.

Potrivit site-ului Senatului, luni şi joi sunt programate lucrări în comisiile permanente, pentru ca marţi şi miercuri senatorii să se reunească în şedinţe de plen.

La Camera Deputaţilor, luni şi miercuri sunt şedinţe de plen cu vot final, iar marţi şi joi - lucrări în comisii.

Pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor se vor afla propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii şi iniţiative legislative adoptate de Senat, în calitate de primă cameră sesizată. 

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