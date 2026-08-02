Cum icoana de pe casca unui soldat român a dat naștere unui scandal. Armata a șters filmulețul

Video source: Screenshot Fortele Terestre via Costin Andrieș Facebook

Pe casca unui soldat din Batalionul 96 Geniu "Cetatea București" apare, într-un clip de promovare publicat, un ecuson cu icoana „Mântuitorul nefăcut de mână”, utilizată agresiv de Armata rusă inclusiv în războiul împotriva Ucrainei.

După mai multe zile în care în spațiul public a fost semnalată această nefericită coincidență, Forțele Terestre Române au îndepărtat videoclipul cu pricina și secvența în care icoana respectivă era surprinsă pe casca unui soldat român.

Armata României clarifică în ceea ce privește acuzele că „Forțele Terestre Române nu promovează și nu vor promova simboluri asociate unor armate străine sau unor acțiuni de propagandă”.

Aici trebuie să menționăm că icoana „Mântuitorul nefăcut de mână” e una din cele mai vechi icoane ortodoxe, pe ea punând perfid la nivel de simbolistică monopolul Armata rusă.

Forțele Terestre arată că materialul lipul la care se face referire „a avut exclusiv scopul de a prezenta activitatea de instruire a militarilor Batalionului 96 Geniu „Cetatea București””.

„Prezența pe casca unui militar a imaginii reprezentând „Mântuitorul nefăcut de mână”, cunoscută în tradiția creștină și sub denumirea de Sfânta Mahramă sau Mandylionul din Edesa, a fost percepută de autorii materialului exclusiv ca un simbol religios, fără a fi făcută vreo asociere cu utilizarea sa în alte contexte.

Totodată, având în vedere interpretările apărute în spațiul public, situația va fi analizată pentru a evita, în viitor, folosirea în materiale publice a unor elemente care pot genera confuzii sau pot fi asociate unor mesaje diferite de valorile și principiile Armatei României”, mai transmite Armata.

Icoana „Mântuitorul nefăcut de mână” (Acheiropoietos în greacă) este una dintre cele mai vechi, importante și încărcate de simbolism reprezentări ale lui Iisus Hristos din întreaga creștinătate ortodoxă.

Deși astăzi Kremlinul și Biserica Ortodoxă Rusă au adus-o agresiv în prim-plan ca simbol politico-militar, istoria ei este cu mult mai veche decât statul rus și își are rădăcinile în tradiția bizantină și orientală.

O icoană veche, dar controversată după ce a fost politizată și „târâtă” într-un război de agresiune de Rusia

Icoana își are rădăcinile în primele secole ale creștinătății și se bazează pe legenda regelui Abgar al V-lea din Edessa, care s-a vindecat de lepră după ce i-a fost adusă o pânză de in pe care Iisus Hristos își imprimase miraculos chipul (Mandylion). Denumirea de „nefăcută de mână” subliniază tocmai credința că imaginea nu a fost creată de pensula vreunui pictor, ci este o dovadă directă a Întrupării. Relicva originală a fost păstrată la Edessa și ulterior mutată la Constantinopol în anul 944, fiind un simbol universal al întregii Biserici Ortodoxe.

Odată cu creștinarea Rusiei Kievene, reprezentarea a devenit extrem de populară în estul Europei, unde artiștii medievali au început să o pânzească pe lemn și pe bannere de luptă. Icoana a dobândit un rol protector în perioade de conflict, cel mai faimos exemplu fiind Bătălia de la Kulikovo din 1380, când cneazul Dimitrie Donskoi a luptat împotriva tătarilor sub un stindard mare roșu ce purta Chipul Mântuitorului. Astfel, imaginea a rămas întipărită în memoria colectivă drept o emblemă a ocrotirii divine pe câmpul de luptă.

În ultimii ani, Kremlinul și Biserica Ortodoxă Rusă au confiscat acest simbol teologic de peste 1.500 de ani, transformându-l într-un instrument de propagandă militară. Desemnată oficial drept icoana principală a Forțelor Armate ale Federației Ruse și oferită direct trupelor de către Vladimir Putin, imaginea este astăzi imprimată pe steagurile, blindatele și echipamentele folosite pe frontul din Ucraina. Prin această asociere, regimul de la Moscova încearcă să ofere o justificare religioasă agresiunii militare, prezentând războiul drept o continuitate a bătăliilor istorice de apărare.