De ce Ucraina nu a reușit să intercepteze decât o singură rachetă balistică rusă în atacul furibund din această noapte. Din 27 lansate

Atac rus asupra blocurilor de civili din Ucraina. Foto: Forțele de Apărare ale Ucrainei

Atacul masiv rus asupra Ucrainei din această noapte a vizat mai multe puncte de infrastructură din Ucraina, dar rachetele balistice ale Rusiei au lovit și blocuri de locuințe din Ucraina, fiind confirmat decesul a mai multor civili, inclusiv copii.

Atacul masiv lansat de forțele de ocupație ruse a scos la iveală un deficit critic în capacitățile de apărare ale ucrainenilor, din zecile de rachete balistice lansate asupra Kievului, doar una singură a putut fi interceptată de sistemele de apărare antiaeriană. Cauza principală o reprezintă epuizarea stocurilor de muniție interceptoare pentru sistemele de fabricație americană Patriot, după cum a anunțat oficial președintele Volodimir Zelenski.

Pagubele materiale sunt enorme, fiind afectate zone rezidențiale, unități de învățământ, infrastructură critică și chiar un sediu diplomatic.

35 de rachete și 185 de drone lansate într-o singură noapte. Din 27 de rachete balisitice, doar una a putut fi interceptată de ucraineni

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a oferit detalii despre amploarea atacului rus, subliniind că principala țintă a inamicului a fost capitala, deși lovituri severe au fost înregistrate și în regiunile Dnipropetrovsk, Sumî, Harkov și Poltava.

„În această noapte, rușii au lansat asupra Ucrainei 35 de rachete, dintre care 27 au fost rachete balistice, și 185 de drone de atac de diferite tipuri. Ținta principală a fost Kievul. O singură rachetă balistică a putut fi doborâtă azi-noapte, dintr-un motiv cât se poate de simplu. Din păcate nu mai avem rachete pentru sistemele Patriot. Un astfel de deficit de mijloace de interceptare nu face decât să încurajeze Rusia să deruleze atacuri de o asemenea amploare, care pun în pericol direct viața civililor”, a punctat președintele ucrainean, citat de agenția Unian.

Deși militarii din cadrul Forțelor Aeriene au reușit să doboare 156 de ținte aeriene dintr-un total de peste 220, majoritatea fiind drone de atac, lipsa rachetelor interceptoare PAC-3 ale Patriot a lăsat cerul Capitalei vulnerabil în fața celor mai periculoase muniții din arsenalul Moscovei.

Cele mai grave distrugeri au avut loc în regiunea Kiev și în interiorul Capitalei, unde echipele de intervenție din cadrul Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) acționează neîntrerupt de la primele ore ale dimineții pentru lichidarea numeroaselor incendii și căutarea eventualelor victime surprinse sub dărâmături.

Atacul a lăsat în urmă un peisaj greu de deschis în cuvinte, în cel puțin șapte sectoare ale orașului. Rachetele și dronele rusești au lovit direct sau au avariat grav 18 blocuri de locuințe, o instituție de învățământ și mai multe facilități de infrastructură urbană. Printre clădirile afectate se numără și sediul Ambasadei Lituaniei la Kiev.

Apel disperat către aliații occidentali: „Sistemele antiaeriene nu trebuie să stea în depozite”

Liderul de la Kiev a folosit acest nou episod tragic pentru a trimite un mesaj către partenerii occidentali, solicitând livrarea imediată de noi baterii antiaeriene și, mai ales, a muniției aferente.

Zelenski a subliniat că întârzierile în livrarea pachetelor de asistență militară se traduc direct în pierderi de vieți omenești pe teritoriul Ucrainei.

„Este vital ca partenerii noștri să înțeleagă un lucru clar, aceste sisteme de protecție nu au nicio valoare dacă stau depozitate în depozite pentru eventuale scenarii viitoare. Ele sunt necesare aici și acum, pe frontul din Ucraina, pentru a putea stăvili și opri agresiunea rusă. Fiecare pachet de rachete interceptoare salvează vieți. Fiecare noapte în care aceste mijloace ne lipsesc se încheie cu victime omenești”, a concluzionat șeful statului ucrainean.