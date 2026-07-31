Întrebarea la care Ilie Bolojan a refuzat să răspundă la conferința de presă / video

Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a refuzat să răspundă la o întrebare în cadrul conferinței de presă.

Premierul interimar a refuzat să răspundă unei întrebări și a insistat ca discuția să rămână exclusiv pe tema energiei.

După prezentarea măsurilor din domeniul energiei, Ilie Bolojan a anunțat că va răspunde doar întrebărilor legate de acest subiect. În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, o jurnalistă a adus în discuție decizia privind ratingul de țară al României, care urmează să fie anunțată astăzi.

Jurnalista: „Astăzi este anunțată și o decizie legată de raitingul de țară”.

Ilie Bolojan: „Dacă-mi permiteți, v-am rugat să puneți întrebări legate de aspecte legate de energie”.

Jurnalistă: „Domnule prim-ministru, este o decizie importantă pentru țară”.

Ilie Bolojan: „Dacă aveți întrebări legate de aspectele energetice”.

Jurnalistă: „Ați negociat personal raitingul? S-a cerut un anumit premier pentru ca România să-și păstreze raitingul de țară? A existat această discuție?”

Ilie Bolojan: „Din respect pentru colegii dumneavoastră, vă rog să le permiteți să pună întrebări dacă sunt pe probleme de energie. Vă mulțumesc!”

Agenția internațională Fitch urmează să anunțe noul calificativ al României

România se află în fața unei evaluări care poate influența costurile la care statul se împrumută și încrederea investitorilor în economia românească. Agenția internațională Fitch urmează să anunțe noul calificativ al țării. România ocupă deja ultima poziție din categoria statelor considerate sigure pentru investiții.

Orice modificare a acestui calificativ este urmărită atent de piețele financiare, deoarece poate avea efecte asupra finanțării statului, asupra dobânzilor și asupra percepției investitorilor privind stabilitatea economică a țării.

Dacă România ar pierde actualul calificativ și ar coborî în categoria activelor speculative, cunoscută și sub denumirea de „junk”, consecințele s-ar putea resimți în economie. O parte dintre investitorii instituționali nu mai au voie, prin propriile reguli, să dețină astfel de active, ceea ce ar putea duce la retrageri de capital.

În același timp, statul ar fi nevoit să se împrumute la costuri mai ridicate, iar presiunea asupra bugetului și a economiei ar crește. Evaluarea vine într-o perioadă în care România se confruntă cu un deficit bugetar ridicat, un necesar mare de finanțare și un climat politic marcat de incertitudini.

Guvernul susține că reducerea deficitului bugetar și măsurile adoptate pentru respectarea angajamentelor asumate în relația cu partenerii europeni reprezintă argumente importante în favoarea menținerii actualului calificativ. Totuși, pe lângă indicatorii economici, agențiile de rating iau în calcul și stabilitatea politică, precum și capacitatea autorităților de a continua reformele și consolidarea fiscală în perioada următoare. Din acest motiv, decizia Fitch este considerată una dintre cele mai importante evaluări economice ale anului pentru România.