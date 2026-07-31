SURSE: Fitch menține ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă. România evită retrogradarea

Ilie Bolojan - Alexandru Nazare. Inquam Photos/ Octav Ganea

Toți ochii investitorilor sunt ațintiți asupra României, care își află astăzi verdictul din partea agenției internaționale de rating Fitch Ratings.

România ar urma să-și păstreze ratingul suveran de BBB-, arată mai multe surse, dar cu perspectivă negativă, ceea ce sugerează că riscurile privind evoluția finanțelor publice rămân ridicate.

Raportul Fitch Ratings, dedicat României, ar urma să fie publicat în noaptea de vineri spre sâmbătă. În această etapă, nu va coborî ratingul de țară.

BBB- este ultima treaptă recomandată investițiilor. Această decizie a Fitch Ratings oferă României un răgaz, dar perspectiva negativă arată că o retrogradare rămâne posibilă, dacă dezechilibrele bugetare nu vor fi corectate.

Ce este ratingul BBB-

BBB- ste calificativul acordat de agențiile de rating pentru a arăta cât de rigur este să împrumuți bani unui stat.

este ultimul calificativ din categoria investment grade - recomandat investițiilor.

Ce calificative acordă agențiile de rating

AAA - cea mai bună situație, risc foarte scăzut.

AA, A, BBB, respectiv state considerate încă sigure pentru investiții.

BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.

BB+ și mai jos reprezintă categoria junk sau speculativă - avertizează investitorii asupra unui risc.

România evită retrogradarea acum, dar rămâne sub avertisment

Pe lângă ratingul BBB- pentru România, avem și perspectiva negativă. Ce înseamnă asta?

Agențiile de rating, precum Fitch Ratings, au și trei tipuri de perspectivă. România este în cea mai sumbră dintre ele!

Avem, astfel:

perspectivă pozitivă, ceea ce înseamnă că ratingul ar putea fi îmbunătățit

perspectivă stabilă - ratingul ar putea rămâne neschimbat

perspectivă negativă - există riscul mare ca ratingul să fie redus: în cazul României la junk!

Ce ar însemna categoria junk pentru România

Dacă România ar fi retrogradată la categoria BB+, statul s-ar împrumuta mai scump pe piețele internaționale, costurile de finanțare pentru companii și bănci ar crește, unii investitori nu ar mai putea deține obligațiuni românești, ar fi o presiune semnificativă asupra cursului de schimb.

În ce condiții am risca să ajungem la junk, ce ne-ar duce la o retrogradare?

deficit bugetar ridicat

creșterea datoriei publice

întârzieri în reformele asumate prin PNRR

instabilitate politică

lipsa unor măsuri credibile de consolidare fiscală.

Cum ne văd alte agenții de rating

Fitch: BBB-/perspectivă negativă

S&P Global: BBB-/perspectivă negativă

Moody's: Baa3/perspectivă negativă (echivalentul BBB-)

România are același rating de țară din 2011

Și dacă vă întrebați de când e România la ratingul de țară BBB-, ar părea că de o viață! Mai exact din 4 iulie 2011. Însă acest lucru nu înseamnă că înainte am stat mai bine. Din contră. Agenția a ridicat calificativul țării de la BB+ la BBB-, cu acea ocazie. De atunci, am rămas, ca țară, la categoria investment grade, dar am oscilat între perspective:

4 iulie 2011: BBB-/perspectivă stabilă

17 aprilie 2020: BBB-/ perspectivă negativă.

24 martie 2023 - perspectiva revine la stabilă, ratingul de țară rămâne neschimbat.

decembrie 2024- ne întoarcem la perspectiva negativă.

”Prietenia” care ne-a adus perspectivă stabilă în ochii agenției Fitch

În martie 2023, când agenția de rating Fitch ne-a văzut cu ochi mai buni, considerând că avem o perspectivă de țară stabilă, România era guvernată de PSD- PNL - UDMR, formată în 2021. Atunci funcționa, la nivel guvernamental, prietenia Ciucă - Ciolacu. Prim-ministru era Nicolae Ciucă, iar coaliția funcționa în baza acordului de rotație a premierilor, urmând să-i cedeze funcția lui Marcel Ciolacu în iunie 2023. Agenția a apreciat că există perspective mai bune pentru consolidarea fiscală și că riscurile politice asociate rotației guvernamentale erau gestionabile. Ulterior, în vara lui 2024, în august, mai precis, premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu are o relaţie de prietenie cu Nicolae Ciucă, dar că se respectă reciproc.

Diferența între stabil și negativ, dată de afirmațiile alarmiste ale unor politicieni avizi de putere, acuza Câciu

Ministru de Finanțe, când România a redevenit, pentru scurt timp, stabilă, era Adrian Câciu, de la PSD.

”Legat de perspectivele de rating, tot ce vedem este dat, pe de o parte de incertitudinea politică, iar pe de altă parte este rezultatul declaraţiilor de-a dreptul iresponsabile ale unor politicieni de prim rang care fac afirmaţii de genul: intrăm în incapacitate de plată, suntem în faliment, suntem cu spatele la zid etc. Problemele structurale, deficitele gemene ridicate, datoria sunt aceleaşi ca şi în noiembrie 2024, când toate agenţiile de rating au dat perspectiva stabilă, menţinând ratingurile. Ce a apărut între timp? Hazardul politic dorit de unii! De ce îl doresc? Pentru ca vor să ia puterea. Prin orice mijloc, chiar dacă ar distruge economic România” afirma Adrian Câciu, într-o declarație despre ratingul României.

Ce spunea Ilie Bolojan despre ratingul României înainte de raportul Fitch

”Să știți că în formarea unei agenții vizavi de rating, după ce s-a întâmplat în România în aceste luni, întotdeauna trebuie să-ți pui problema cum vei fi evaluat. Pentru că evaluările țin cont de două aspecte: țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, țin cont de stabilitatea politică și țin cont de perspectiva viitoare pe 2027-2028” declara prim-ministrul, la Digi24.

Întrebat dacă se așteaptă la o retrogradare a ratingului României, Ilie Bolojan a răspuns: ”Nu am spus acest lucru. Spun că orice fel de evaluare, mai ales în contextul în care ai instabilitate politică și declarații că tot ce s-a făcut a fost greșit, că există bani pentru a crește salariile, că există bani pentru a colecta, că trebuie făcute toate lucrurile astea, te pot duce într-o situație în care se creează o perspectivă îngrijorătoare vizavi de ce se va întâmpla. Dar haideți să vedem”. ”În mod evident, nu e bine să fim în situația în care suntem. Dar aici am ajuns nu din vina mea, ci din acțiunile pe care le-a întreprins Partidul Social Democrat în ultima perioadă”, a mai spus Ilie Bolojan.

În concluzie, verdictul Fitch nu înseamnă că pericolul a trecut, ci doar că România a câștigat timp. Ratingul rămâne la limita categoriei recomandate investițiilor, iar perspectiva negativă transmite că investitorii și agențiile internaționale vor urmări cu atenție fiecare decizie economică și fiscală luată de Guvern în perioada următoare, cu atât mai mult cu cât următoarele evaluări sunt în 11 septembrie (Moody`s) și 2 octombrie ( S&P).