UPDATE: Se închide Unitatea 2 a CNE Cernavodă. Impact major: Câtă energie este scoasă din sistem

Dunărea, iulie 2026/ Apele Române Olt

Ministerul Energiei a anunţat închiderea controlată a Unităţii 2 a CNE Cernavodă, din cauza debitului scăzut al Dunării.

UPDATE: Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, a zis că oprirea Unității 2 de la Cernavodă are un impact major, 10% din energia în bandă este scoasă din sistem.

Ministerul Energiei spune că niciun consumator casnic şi niciun operator economic nu va fi afectat.

"Având în vedere evoluția nefavorabilă a condițiilor hidrologice de pe Dunăre, Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat mâine, 30 iulie, începând cu ora 10:00.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, necesarul de consum urmând să fie acoperit integral.

În funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sectorul energetic vor aplica măsurile operative necesare pentru asigurarea funcționării stabile și în condiții de siguranță a Sistemului Energetic Național", transmite Ministerul Energiei.

Nuclearelectrica a notificat Bursa de Valori Bucureşti şi ASF-ul

"Eveniment important de raportat: Oprirea controlată a Unității 2 a Centralei Nucrearoelectrice Cernavodă

SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 2 a Centralei Nucrearoelectrice Cernavodă va fi oprită în mod controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național fie în seara zilei de 29 iulie 2026, fie în dimineața zilei de 30 iulie 2026, în funcție de scăderea continuă a nivelului apei Dunării.

La fel ca în cazul opririi Unității 1, Unitatea 2 va fi oprită în mod controlat din cauza nivelului extrem de scăzut și fără precedent al Dunării, cauzat de seceta severă, în conformitate cu procedurile centralei aplicabile în situații de secetă severă.

Oprirea urmează celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

În cazul în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al apei Dunării ating limitele de funcționare permise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare vor implementa măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele unități dacă situația o impune.

Astfel de măsuri sunt preventive și au ca scop protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor.

Unitatea 1 a Centralei Nucleare Cernavodă se află în prezent oprită în siguranță, conform raportului curent emis de SN Nuclearelectrica SA la data de 27 iulie 2026.

SN Nuclearelectrica SA monitorizează continuu evoluția nivelului apei fluviului Dunărea și colaborează cu autoritățile competente pentru a identifica momentul oportun de reconectare a Centralei Nucleare Cernavodă la Sistemul Energetic Național, cu respectarea normelor de securitate nucleară și a procedurilor interne.

SNN va emite un comunicat de presă la momentul în care fiecare unitate a Centralei Nucrearoelectrice Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național", se arată în scrisoarea semnată de directorul general Cosmin Ghiţă.

În urmă cu doar câteva zile, acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Unitatea 1 a CNE Cernavodă.

"Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în dimineaţa zilei de 28 iulie 2026. Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA)", se arată în comunicatul Nuclearelectrica, remis Bursei de la Bucureşti.

Potrivit reprezentanţilor companiei, în situaţia în care anumiţi parametri asociaţi nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor şi standardelor de securitate nucleară, experţii centralei nucleare aplică măsurile operaţionale necesare pentru menţinerea marjelor de siguranţă, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele dacă situaţia actuală nu se modifică.

"Astfel de măsuri au rol preventiv şi urmăresc protejarea securităţii nucleare şi a fiabilităţii instalaţiilor. SN Nuclearelectrica SA monitorizează cu atenţie evoluţia nivelului fluviului Dunărea în vederea asigurării operării în siguranţă. Menţinerea Unităţii 1 CNE Cernavodă în stare oprită sigură nu are impact asupra securităţii nucleare, personalului sau mediului", se precizează în documentul citat.

Debitul prognozat al Dunării la început de august, de 3 ori mai mic decât media multianuală

Debitul Dunării se află, marţi, la o valoare de 1.650 mc/secundă şi va coborî la începutul lunii august în jurul a 1.600 mc/secundă, informează Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR), într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, tendinţa de scădere a debitului Dunării va continua, iar pe data de 4 august acesta va ajunge la 1.500 de mc/secundă, aproape de situaţia din 1985 când fluviul a înregistrat un debit de 1.400 mc/secundă, la intrarea în ţară, cel mai mic din istorie.

"Dunărea se situează, astăzi (marţi, 28 iulie 2026, n.r.) la un debit de 1.650 mc/s şi va ajunge la începutul lui august în jurul valorii de 1.600 mc/s, conform prognozei INHGA, fiind de trei ori mai puţin decât media multianuală a lunii iulie (4.750 mc/s). Debitul Dunării este similar cu situaţia din 2005 când Dunărea atingea debitul de 1.650 mc/s. În data de 4 august, debitele Dunării vor ajunge la intrarea în ţară în jurul valorii de 1.500 mc/s (...). Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în ţară 1.400 mc/s", se arată în comunicat.

Reprezentanţii ANAR precizează că, din acest motiv, pe sectorul Călăraşi - Cernavodă, se menţin restricţiile la folosinţe (irigaţii), respectiv treapta III de restricţii, ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigaţii sau furnizarea apei într-un anumit interval orar.

De asemenea, Reactorul I de la Centrala Nuclear-Electrică Cernavodă a fost oprit, ca o măsură suplimentară de a menţine în funcţiune Reactorul II.

"În acest moment, ne confruntăm cu condiţii de secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării şi nu apar indicii de îmbunătăţire a acestei situaţii în perioada imediat următoare. Chiar dacă în zona Austriei se vor înregistra precipitaţii în jur de 40-50 l/mp până în data de 4 august, acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra debitelor Dunării pe sectorul românesc. Un fenomen care se monitorizează cu multă stricteţe de către echipele Administraţiei Naţionale "Apele Române", de la nivel central şi bazinal, este cel de înflorire algală, amplificat de temperaturile ridicate şi scăderea nivelelor pe Dunăre. Deocamdată, acest fenomen se menţine la nivele optime. Fenomenul de secetă accentuată se menţine în zone vulnerabile din regiunile Crişanei, Olteniei, Munteniei, Dobrogei şi Moldovei. Astfel, mai multe sectoare de râuri prezintă fenomene de secare, precum şi debite sub cel minim necesar asigurării resursei de apă pentru folosinţele de irigaţii", subliniază sursa citată.

Specialiştii menţionează că, la ora actuală, nu sunt impuse restricţii în ceea ce priveşte alimentarea cu apă a populaţiei, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri, ca volum de apă fiind suficient pentru asigurarea fără restricţii a alimentării cu apă în sistem centralizat.