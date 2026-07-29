CCIR și Ambasada Turkmenistanului identifică noi direcții de cooperare economică bilaterală

Foto: CCIR

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut, în data de 29 iulie a.c., o întâlnire oficială cu E.S., dl Annamammet Annayev, Ambasadorul Republicii Turkmenistan în România.

Discuțiile au vizat identificarea de noi oportunități de cooperare economică bilaterală, cu accent pe sectorul energetic și pe cooperarea port-to-port dintre Constanța și Turkmenbași.

Președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a relansat ideea reluării proiectului AGRI, care ar putea asigura accesul pe piața europeană a unor volume de gaze naturale din regiunea Caspică, începând cu Turkmenistan, țară care are deja construit un gazoduct ce ajunge la Marea Caspică.

„Portul Constanța poate să devină punctul de intrare al gazelor naturale din Turkmenistan către Europa, prin conectarea cu infrastructura de transport din Azerbaidjan și Georgia și, ulterior, prin conducta BRUA. Un asemenea proiect ar reprezenta un accelerator real al cooperării dintre mediile de afaceri din cele două țări. Este nevoie însă de un core business capabil să coaguleze în jurul său companiile din sectoarele economice ale celor două țări, iar sectorul energetic rămâne, în contextul european actual, unul dintre cele mai relevante puncte de plecare”, susține președintele Camerei Naționale.

În cadrul discuțiilor, ambasadorul Annamammet Annayev a realizat o prezentare a oportunităților economice din Turkmenistan, subliniind o creștere a Produsului Intern Brut de 6,3% în prima jumătate a anului 2026 și poziția țării sale, aflată pe locul 4 în lume în privința rezervelor certificate de gaze naturale.

„Turkmenistanul dispune de resurse energetice importante și de o economie aflată într-un ritm solid de creștere. Cooperarea port-to-port dintre Turkmenbași și Constanța, alături de proiectul unui centru zonal de distribuție a produselor turkmene în Portul Constanța, poate deveni un pilon strategic al relației economice dintre cele două țări”, a declarat E.S. dl Annamammet Annayev, Ambasadorul Republicii Turkmenistan în România.