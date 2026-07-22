PPC Renewables România adaugă parcului eolian Fântânele-Vest un sistem BESS de 91 MWh

Constanța

PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, continuă dezvoltarea portofoliului său de capacități hibride și va construi în cadrul parcului eolian Fântânele...

PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, continuă dezvoltarea portofoliului său de capacități hibride și va construi în cadrul parcului eolian Fântânele Vest (CEE Fântânele-Vest) un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 45,72 MW | 91,44 MWh. Proiectul se ridică la o valoare totală de 98 milioane de lei, din care 8 milioane de lei co-finanțare europeană, prin Fondul pentru Modernizare.

Situat în regiunea Sud-Est, în comuna Fântânele, sistemul BESS va fi implementat în cadrul parcului eolian Fântânele-Vest, care este compus din 105 turbine eoliene, cu o putere totală instalată de 262,5 MW. Fântânele-Vest face parte din parcul eolian Fântânele-Cogealac, cel mai mare parc eolian terestru din Sud-Estul Europei. Cele 240 de turbine GE de 2,5 MW au o putere totală instalată de 600 MW și produc anual aproximativ 1,25 TWh, suficient pentru a acoperi nevoile energetice anuale a aproximativ 500.000 de gospodării.

Parcul eolian Fântânele-Cogealac a intrat în portofoliul PPC Renewables România la finalul anului 2024, iar proiectul de stocare continuă strategia PPC Renewables România de a accelera extinderea portofoliului său de energie regenerabilă cu proiecte de stocare care pot contribui în mod activ la stabilitatea sistemului, prin profilul de producție predictibil asigurat de stocarea energiei electrice în baterii.



Pe lângă implementarea sistemului de stocare, proiectul implică construirea elementelor de infrastructură necesare, amenajarea drumurilor de exploatare, acces și împrejmuire, implementarea sistemelor de iluminat de siguranță și monitorizare, precum și a zonei amenajate pentru operare, mentenanță, pază și organizare de șantier.



Proiectul beneficiază de finanțare prin Fondul pentru Modernizare – Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) conectate la o instalație existentă de producere a energiei din surse regenerabile. Investiția se ridică la o valoare totală de 98.357.272,49 lei. Valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 8,33 % din valoarea totală a proiectului, respectiv 8.190.756,29 lei, iar valoarea asigurată de PPC Renewables România este de 90.166.516,20 lei.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile pe pagina dedicată: https://www.ppcenergy.ro/ppc-renewables/ppc-renewables-romania/fondul-pentru-modernizare/fantanele-vest-constanta/



Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de energie regenerabilă în Grecia, România, Italia și Bulgaria, cu obiectivul de a crește capacitatea totală instalată din surse regenerabile de la 7,2 GW la sfârșitul anului 2025, la 18,8 GW până în 2030. PPC Renewables Romania, parte a Grupului PPC, este cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România cu o capacitate instalată în prezent de 1,6 GW și continuă într-un ritm alert dezvoltarea portofoliului prin proiecte de mari dimensiuni, cu scopul de a atinge ținta de 3,6 GW până la finalul anului 2028 și triplarea capacității instalate la 4,7 GW până în 2030.