Elena Cristian anticipează o creștere a taxelor: "Nu mă aștept să lupte cu evaziunea. Vom fi din nou la mâna FMI-ului"

profesorii, în stradă

Elena Cristian, analist DCBusiness, spune că se așteaptă la o degradare a situației economice din România și argumentează că, având în vedere cum arată lucrurile în privința legii salarizării unitare, pe români îi așteaptă o nouă creștere a taxelor.

„Există o ruptură uriașă între actualul guvern interimar, între actualii miniștri și cei care sunt vizați direct - diversele categorii profesionale. S-au întâlnit de câteva ori și, la sfârșitul acestor întâlniri, a ieșit o formă a legii salarizării unitare și mai rea decât prima. Este una care îi dezavantajează pe toți, pe linie, mai puțin pe demnitari. Dincolo de dezavantajele majore și de faptul că este clar că nu poate fi aplicată așa, nu identifică nici măcar o sursă de finanțare pentru cele 8 miliarde de lei anual, atât cât este impactul bugetar anual al creșterii veniturilor demnitarilor și ale celor două-trei categorii profesionale care sunt privilegiate. Asta înseamnă că va fi o creștere a taxelor, în condițiile în care nu ai sursa de finanțare pentru cele 8 miliarde de lei. Nu mă gândesc că vor lupta cu evaziunea fiscală sau cu altceva”, a spus Elena Cristian.

Greve pe linie, în toate domeniile

Totodată, aceasta preconizează că greul va cădea din nou pe umerii populației și că toamna va aduce greve în toate domeniile.

„În perioada următoare, din punctul meu de vedere și din discuțiile pe care le-am avut cu toate categoriile profesionale vizate, vor fi greve pe linie, va fi paralizat întregul aparat din sănătate, educație, din rândul funcționarilor publici, ANAF și așa mai departe. Suntem deja în groapă. A vorbit mai devreme Victor Ponta (la România TV - n.r.) despre FMI și despre faptul că se repetă, cumva, scenariul din 2009. Toți analiștii economici spun că asta se va întâmpla din toamnă, că vom fi din nou la mâna FMI-ului și la mâna unor reforme care vor viza cetățeanul de rând și nu pe demnitari. Ei ce fac? Ei mimează negocierile politice. USR-ul și Bolojan vor să rămână acolo cât mai mult timp posibil. Ați văzut că doamna ministru Buzoianu se plimbă pe la mare și spune că litoralul românesc este minunat. Nu este deloc minunat, este în paragină din cauza politicilor pe care le-a adoptat în ultimii doi ani. Cam așa stau lucrurile. Situația este dezastruoasă”, a mai spus Elena Cristian la România TV.