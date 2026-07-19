Performanță și provocări în educație: Florica Alexandrescu, invitată la DC Edu

Ediția de luni a emisiunii ”DC Edu” o are invitată pe prof. dr. Florica Alexandrescu, directoare a Colegiului Național ”Ion Creangă”, din București.

Urmăriți luni, 20 iulie 2026, o nouă ediție a emisiunii ”DC Edu” realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, la DCNews și DCNewsTV. Difuzarea se va face și pe site-ul Părinți și Pitici, din cadrul DC Media Group. Emisiunea poate fi urmărită luni, de la ora 20:00, pe cele trei platforme, precum și pe Facebook și Youtube DCNews.

Invitata de luni a profesorului Sorin Ivan este prof. dr. Florica Alexandrescu, directoare a Colegiului Național ”Ion Creangă”, din București.

Principalele teme de discuție se vor axa pe identitatea instituțională a Colegiului Național ”Ion Creangă”, din București, precum și pe rezultatele de excepție de la Evaluarea Națională și Bacalaureat, unde promovabilitatea a fost de 100%.

Nu vor lipsi nici discuții mai sensibile, ce țin astăzi inclusiv agenda politică, precum situația cadrelor didactice, între realitate și perspective.

Elevii rămân însă cel mai important subiect din educație. Elevii de azi, noile generații și schimbările necesare, precum și cauze și soluții pentru analfabetismul funcțional și în contextul provocărilor generate de AI vor fi, de asemenea, subiectele ediției ”DC Edu” de luni, 20 iulie.

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