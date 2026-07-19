Ucraina a lovit 116 nave rusești în Marea Azov în șapte zile. Kievul își extinde atacurile cu drone și în Marea Neagră

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Ucraina afirmă că a lovit 116 nave rusești într-o singură săptămână în Marea Azov, într-o campanie masivă cu drone care ar fi redus drastic traficul maritim către Crimeea ocupată. Potrivit autorităților de la Kiev, operațiunea face parte dintr-o strategie mai amplă de întrerupere a liniilor de aprovizionare ale Rusiei și urmează să fie extinsă și în Marea Neagră.

Potrivit unei analize publicate de The Telegraph, care citează forțele de drone ucrainene, 116 numărul nave rusești au fost lovite în Marea Azov într-un interval de numai șapte zile.

Țintele au fost în principal petroliere rusești care transportau combustibil către Peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Dronele ucrainene au atacat navele pe timpul nopții, iar imagini din satelit au surprins ulterior coloane de fum care se ridicau din cel puțin una dintre navele grav avariate.

Forțele ucrainene susțin că ritmul atacurilor a fost fără precedent, cu o medie de un atac la aproximativ două ore, ceea ce a perturbat una dintre cele mai importante rute logistice utilizate de Rusia.

Traficul maritim din Marea Azov s-a redus puternic

Datele analizate de compania Starboard Maritime Intelligence indică o scădere accentuată a traficului naval în Marea Azov. Numărul semnalelor transmise de navele civile a coborât de la 196, înregistrate pe 6 iulie, la mai puțin de jumătate câteva zile mai târziu.

Imaginile din satelit arată că multe nave evită acum apele deschise și preferă să navigheze pe rute considerate mai sigure, în apropierea ieșirilor estice și sudice ale mării.

Comandantul forțelor de drone ucrainene, maiorul Robert „Magyar” Browdi, a declarat că „flota din umbră se prăbușește”. Acesta spune că limitarea livrărilor de combustibil către Crimeea pune o presiune tot mai mare asupra infrastructurii și logisticii ruse.

Campania poartă numele de cod „MoLoChKa”, un acronim care, potrivit militarilor ucraineni, înseamnă „Moscova va cădea prin Crimeea”. Strategia urmărește izolarea peninsulei prin întreruperea aprovizionării cu combustibil și alte resurse esențiale.

În paralel cu atacurile asupra navelor, Ucraina a vizat și sisteme rusești de apărare antiaeriană, precum și rafinării de petrol, încercând să reducă capacitatea Rusiei de a intercepta dronele cu rază lungă de acțiune.

Rusia condamnă atacurile

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat atacurile drept „terorism” și a acuzat Ucraina că urmărește doar provocarea de distrugeri și răspândirea fricii.

De cealaltă parte, Kievul consideră că loviturile asupra infrastructurii maritime și logistice reprezintă o componentă esențială a strategiei sale de slăbire a capacității militare ruse și intenționează să extindă utilizarea dronelor și asupra rutelor din Marea Neagră.