O țară europeană în care sunt mulți români face un pas uriaș împotriva violenței domestice: Femeile pot verifica trecutul partenerului / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @ufabizphoto

O țară europeană în care trăiește o comunitate importantă de români introduce o măsură fără precedent: un registru public al persoanelor condamnate pentru violență domestică. Astfel, oamenii vor putea verifica dacă un potențial partener are un istoric de abuz sau agresiuni înainte de a începe o relație. Legea vine după cazul unei tinere mame ucise de fostul partener, despre care familia a spus că nu știa că acesta fusese condamnat anterior pentru violență.

Irlanda a aprobat o lege importantă prin care va crea primul registru public din țară al persoanelor condamnate pentru violență domestică, informează CNN. Inițiativa este considerată de organizațiile de protecție a victimelor un pas care le va permite oamenilor să verifice dacă un posibil partener are un istoric de comportament violent.

Cunoscută sub numele de „Legea Jennie”, proiectul de lege privind registrul hotărârilor în cazurile de violență domestică a fost adoptat miercuri în Dáil, parlamentul irlandez, după ani de campanii susținute de familia lui Jennifer Poole, o mamă în vârstă de 24 de ani, cu doi copii, ucisă de fostul partener în aprilie 2021.

Jennifer Poole nu știa că acesta avea un trecut legat de comportamente abuzive, inclusiv o condamnare pentru agresarea unei foste partenere.

Registrul online va publica numele persoanelor condamnate pentru infracțiuni grave de violență domestică, printre care violul, agresiunea sexuală, strangularea fără deces, hărțuirea, controlul coercitiv și distribuirea fără consimțământ a imaginilor intime.

Registrul va fi accesibil publicului, dar vor exista anumite limite

Deși registrul va fi accesibil publicului, vor exista anumite limite. Judecătorul care a soluționat cazul va avea dreptul să decidă dacă publicarea numelui este justificată, în funcție de circumstanțele fiecărei situații. Numele agresorului va fi făcut public doar dacă victima își exprimă acordul.

Numele publicate vor fi însoțite de informații despre condamnare și pedeapsa primită, iar registrul va fi găzduit pe site-ul Serviciului Irlandez al Instanțelor. Potrivit noii legislații, persoanele condamnate vor putea solicita eliminarea numelui din registru cel mai devreme după trei ani de la condamnare.

Jason Poole, fratele lui Jennifer Poole, a descris registrul drept „un pas uriaș înainte” în schimbarea modului în care societatea privește violența domestică. El a declarat anul trecut pentru postul public irlandez RTÉ că această măsură ar permite potențialelor victime „să știe cu cine locuiesc”, spre deosebire de sora sa, care nu știa că partenerul ei fusese condamnat anterior și executase o pedeapsă cu închisoarea.

Parlamentarii irlandezi au aplaudat familia Poole, prezentă în sala parlamentului în momentul adoptării legii, potrivit presei locale.

Noua inițiativă din Irlanda pare să transforme țara într-un caz unic la nivel european.

În Regatul Unit, legea cunoscută sub numele de „Legea Clare”

În Regatul Unit, legea cunoscută sub numele de „Legea Clare” permite oamenilor să solicite poliției informații despre istoricul de abuz sau violență al unei persoane, însă nu toate cererile sunt aprobate și nu toate persoanele primesc aceste informații.

Criticii sistemului britanic susțin că acesta se confruntă cu întârzieri mari și cu diferențe importante între ratele de aprobare ale solicitărilor, în funcție de forțele de poliție implicate.

Noua legislație din Irlanda apare într-un moment în care problema femicidului a devenit tot mai urgentă. Săptămâna trecută, organizația Women’s Aid Ireland a anunțat că opt femei au murit violent de la începutul acestui an, număr care depășește deja totalul înregistrat pe tot parcursul anului 2025.

Potrivit organizației, una din trei femei din Irlanda a fost victima violenței domestice. Situația reflectă media globală, iar cele mai mari riscuri de violență bazată pe gen provin din cercul apropiat al femeii, nu de la persoane necunoscute.

La nivel mondial, 83.000 de femei și fete au fost ucise intenționat în 2024, cel mai recent an pentru care există date disponibile, potrivit organizației ONU Femei.

Dintre aceste crime, 60%, adică aproape 50.000 de cazuri, au fost comise de un partener intim sau de un membru al familiei, conform aceleiași surse.

Acest lucru înseamnă că, în medie, 137 de femei și fete își pierd viața în fiecare zi, sau câte una la aproximativ 10 minute.