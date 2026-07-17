Cine este Evgheni Khmara, pus de Zelenski la șefia Ministerului Apărării din Ucraina, în locul lui Mihailo Fedorov

Evgheni Khmara a fost numit ministru interimar al Apărării de la Kiev. Sursa foto: Facebook Volodimir Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit ministru interimar al Apărării de la Kiev pe Evgheni Khmara.

Actualul șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Evgheni Khmara, a fost numit ministru interimar al Apărării de către Volodimir Zelenski, după demiterea lui Mihailo Fedorov. Președintele ucrainean spune că intenționează să propună (parlamentul ucrainean n.r.) ca acesta să fie numit ministru al Apărării în viitor.

„L-am însărcinat pe Evgheni Khmara să-şi asume funcţia de ministru interimar, să continue reforma în sectorul apărării”, a scris Zelenski pe reţeaua socială X. „Odată ce procedurile legale vor fi finalizate, le voi cere parlamentarilor să sprijine numirea lui Evgheni Khmara în funcția de ministru al Apărării”, a scrie Volodimir Zelenski pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că joi, 16 iulie, Parlamentul Ucrainei a numit un nou cabinet de miniștri, condus de Serhii Koreţki.

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat remanierea guvernului în weekend, invocând schimbări de personal pentru a implementa strategia politică actualizată a Ucrainei.

Cu toate acestea, două funcții rămân vacante: ministrul Apărării și ministrul Afacerilor Externe. Președintele Ucrainei le prezintă personal Radei Supreme. Nu există intrigi cu privire la Ministerul Afacerilor Externe. Se așteaptă ca Andriy Sybig să fie numit din nou în funcție. Cu toate acestea, autoritățile de la Kiev se confruntă cu probleme în cazul Ministerului Apărării.

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Zelenski a decis să-l înlocuiască pe Mihailo Fedorov și plănuia să-l numească în locul său pe Ihor Klîmenko, care condusese Ministerul Afacerilor Interne în guvernul anterior. Aceste schimbări au stârnit indignare în societate și în rândul parlamentarilor, în mai multe orașe din țară fiind organizate proteste împotriva demisiei lui Fedorov.

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Cine este Evgheni Khmara

Evgheni Khmara este general-maior în cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, militar de carieră și membru al forțelor speciale. Având în vedere profesia și locul de muncă al lui Khmara, se știu puține lucruri despre el în spațiul public, scrie RBC Ukraina.

După cum a relatat anterior SBU, Khmara este militar de carieră și soldat în forțele speciale. Din 2011, a servit în Centrul de Operațiuni Speciale „A” al SBU (cunoscut sub numele de „Alpha”), iar în 2023 a devenit șeful acestei unități de elită.

La începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, Khmara a luat parte directă la luptele de eliberare a regiunii Kiev. După dezocuparea regiunilor nordice, a continuat să lupte împotriva forțelor rusești din regiunea Donețk.

Centrul de Operațiuni Speciale „A” se clasează constant printre primele trei cele mai eficiente unități din Forțele de Apărare al Ucrainei. Folosind drone, avioanele sale de luptă au distrus echipamente rusești în valoare de peste 5,5 miliarde de dolari. La începutul anului 2026, unitatea a distrus peste 1.800 de tancuri, precum și mii de vehicule blindate inamice, sisteme de artilerie, sisteme de apărare aeriană și sisteme de război electronic. Pentru curajul său și apărarea suveranității Ucrainei, Yevhen Khmara a fost decorat cu Ordinul Bohdan Khmelnytsky, clasele I-III, Ordinul „Pentru Curaj”, clasa a III-a, și Crucea Meritului Militar.

Volodimir Zelenski l-a numit pe Evghen Hmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pe 5 ianuarie 2026, în urma demisiei lui Vasil Maliuk.