Parteneriatul SUA-România, mai solid ca niciodată: Mesajul lui Nicușor Dan la deschiderea expoziției „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație” / video

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele României a participat la vernisajul expoziției „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, dedicată celor 250 de ani de istorie a Statelor Unite și aproape 150 de ani de relații diplomatice româno-americane.

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre importanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și a afirmat că relațiile dintre cele două state sunt mai solide ca niciodată, atât în domeniul securității, cât și al cooperării economice.

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Discursul președintelui Nicușor Dan:

Domnule Ministru,

Domnule Director,

Domnule Ambasador,

Doamnelor și domnilor,

E o bucurie și o onoare pentru mine să fiu la deschiderea acestei expoziții. Este o expoziție despre 250 de ani de istorie americană și despre aproape 150 de ani de relații bilaterale. Mulțumim celor care au contribuit - să lucrezi cu arhive uneori e complicat - Muzeului Național de Istorie, Arhivele Diplomatice ale Ministerului de Externe, Arhivele Naționale ale României și toate celelalte instituții care au participat la conținutul acestei expoziții.

E bine, ca să ai viitor, să te uiți în trecut, să vezi care sunt pilonii în care istoria ta s-a ancorat. Sunt foarte curios să vedem expoziția. Înțeleg că avem exponate foarte valoroase față de toată această istorie comună. De exemplu, scrisoarea din 20 noiembrie 1880, prin care Președintele American confirma Principelui Carol recunoașterea independenței României, moment important în istoria noastră.

România și Statele Unite, cum s-a spus, au o istorie comună, nu liniară, dar aproape liniară dacă ne uităm la acțiuni și, sigur, convergentă în ceea ce privește valorile, și în trecut, și mai ales acum. În epoca contemporană, avem un parteneriat strategic, vă aduc aminte, iulie 1997, odată cu vizita Președintelui Clinton la București.

În momentul de față, Parteneriatul nostru este mai solid ca niciodată, atât bilateral, cât și în participarea noastră în formate multilaterale - ultimul exemplu la Summitul NATO de la Ankara, în care am reafirmat acele valori și principii în care credem: o ordine internațională bazată pe reguli, o Alianță NATO care este defensivă și determinată să apere fiecare dintre membrii săi, și, bineînțeles, un parteneriat cu perspective extrem de interesante în anii care urmează - evident, pe zona de securitate, care este principala preocupare globală, dar și pe zona de schimburi economice. Există un uriaș potențial la care multă lume de aici lucrează pentru a deveni o realitate.

Deci, foarte bucuros să fiu cu dumneavoastră la lansarea acestei expoziții și sper să vadă cât mai mulți oameni că încrederea se construiește cărămidă cu cărămidă, pentru a da posibilitatea unor lucruri concrete, care să aducă și pace, și prosperitate pentru oameni.

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