Detaliul din contractul selecționerului Thomas Tuchel care a atras atenția după eliminarea Angliei de la CM 2026

Cupa Mondială 2026/ minge FIFA. Sursa foto: Agerpres

Contractul selecționerului Angliei include obiective de performanță pentru Cupa Mondială.

Contractul extins al selecţionerului Angliei, Thomas Tuchel, cuprinde condiţii legate de performanţă la Cupa Mondială, dar la momentul anunţării noii înţelegeri Federaţia Engleză de Fotbal a refuzat să confirme dacă documentul include o clauză de reziliere, relatează DPA, potrivit Agerpres.

Federaţia engleză încă îl consideră pe selecţionerul Tuchel drept omul potrivit să conducă Anglia la EURO 2028, care va fi organizat pe teritoriul britanic, în ciuda criticilor privind gestionarea jocului atunci când Anglia a avut 1-0 în semifinala cu Argentina, de miercuri seară.

Anglia a stat în apărare şi în cele din urmă a cedat încasând două goluri spre finalul meciului, ceea ce i-a blocat şansa de a juca prima finală de Cupă Mondială după cea din 1966.

Criticii au contestat decizia de a-i oferi lui Tuchel un nou contract înaintea Cupei Mondiale, anunţul fiind făcut în luna februarie, în ziua tragerii la sorţi de la Bruxelles pentru ediţia 2026/2027 a Ligii Naţiunilor, care va începe în luna septembrie.

Întrebat la acel moment ce anume se va întâmpla dacă Anglia va avea un parcurs dezastruos la Cupa Mondială, şeful executiv al Federaţiei Engleze, Mark Bullingham, a declarat: "L-am numit din perspectiva de a fi selecţionerul nostru pentru EURO 2028. Fiecare persoană în parte are condiţii de performanţă în contractul său, nu vă aşteptaţi să mă refer la acestea".

"Le-am prevăzut în contract, dar suntem foarte fermi că îl vrem ca selecţioner până în 2028", a mai adăugat Mark Bullingham, care a precizat la acel moment că nu va face nicio referire în ceea ce priveşte o eventuală clauză de reziliere din contract.

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"Noi considerăm că am avut un antrenor de clasă mondială"

Întrebat de ce Federaţia engleză nu a aşteptat şi să ia o decizie după Cupa Mondială, Bullingham a replicat: "Nici măcar nu cred că este realistă o astfel de abordare. Când ne uităm la oricine din orice domeniu privind un contract pe termen delimitat, în mod clar când ajungi la finalul înţelegerii, va fi luat în considerare viitorul".

"Din punctul nostru de vedere, noi considerăm că am avut un antrenor de clasă mondială care a făcut o muncă foarte bună pentru noi şi vrem ca el să continue", a mai spus oficialul federaţiei.

El a adăugat faptul că mutarea va pune capăt speculaţiilor dinaintea şi în timpul turneului privind viitorul lui Tuchel.

În luna de dinaintea anunţării înţelegerii, clubul englez Manchester United l-a demis pe Ruben Amorim, iar Tuchel a fost considerat un posibil înlocuitor al portughezului.

"Ori de câte ori avem un turneu vrem să ştim unde anume suntem cu câteva luni înainte", a spus Bullingham.

"Am observat deja acest lucru înainte cu Sarina Wiegman, antrenoarea principală a naţionalei feminine a Angliei, şi cu Gareth Southgate, selecţionerul naţionalei masculine. Încercăm să ştim unde suntem, să îndepărtăm orice incertitudine atunci când urmează să mergi la un turneu, ceea ce dă oricui, staffului şi jucătorilor, acea certitudine", a explicat oficialul federaţiei, care a descris discuţiile din jurul prelungirii contractului ca o evoluţie naturală după ce Anglia şi-a asigurat anul trecut calificarea la Cupa Mondială.

La rândul său, în aceeaşi zi la Bruxelles, selecţionerul Thomas Tuchel a spus: Am vrut să mergem mai departe către un ciclu deplin de Cupă Mondială şi EURO. Federaţia Engleză a dorit acest lucru şi eu am vrut asemenea, deci a fost o alegere uşoară".

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