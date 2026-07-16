Cine este Serhii Koreţki, milionarul ucrainean care și-a început cariera ca agent de pază, pe care Zelenski îl vrea premier

Sursa foto: Facebook Serhii Koreţki

Află în articol cine este Serhii Koreţki, propus de Volodimir Zelenski pentru funcția de premier al Ucrainei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a înaintat Radei Supreme (parlamentul ucrainean n.r.) o propunere pentru numirea actualului director executiv al Naftogaz, Serhii Koreţki, în funcția de prim-ministru al Ucrainei.

„Rada Supremă a Ucrainei a primit o propunere din partea președintelui Volodimir Zelenskii privind numirea lui Serhii Koreţki în funcția de prim-ministru al Ucrainei. Parlamentul va examina nominalizarea în viitorul apropiat, în conformitate cu procedura stabilită”, a scris Ruslan Stefanchuk, președintele Radei Supreme, pe Facebook.

Nominalizarea lui Krorețki vine după ce Rada Supremă a Ucrainei a aprobat, marţi, demisia Iuliei Svîrîdenko din funcţia de prim-ministru, care a dus la demisia întregului guvern. Potrivit informaţiilor Ukrainska Pravda, Rada Supremă intenţionează să voteze noul Cabinet de miniştri chiar joi, 16 iulie.

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Cine este Serhii Koreţki

Potrivit ua.news, Korețki s-a născut pe 14 martie 1978 în Lutsk. Părinții săi au divorțat devreme, așa că a trebuit să înceapă să lucreze în timp ce încă studia la universitate.

Și-a făcut studiile superioare la Universitatea Tehnică de Stat din Lutsk: în 2001 - specialitatea „Inginerie Mecanică”, în 2005 - în managementul afacerilor. Ulterior, a studiat la Universitatea Tehnică Națională de Petrol și Gaze Ivano-Frankivsk și a absolvit programul Executive MBA la Școala de Afaceri Kiev-Mohyla.

De la un simplu agent de pază, la director general

Korețki și-a început cariera la sfârșitul anilor '90 în grupul de companii Continuum, fondat de antreprenorii Igor Yeremeyev și Stepan Ivakhiv. Interesant este că prima oară s-a angajat ca agent de pază. Mai târziu, însă, s-a adresat departamentului de resurse umane cu o solicitare de a i se găsi o altă poziție.

La vârsta de 19 ani, Korețki a început să se ocupe de documentele contabile în cadrul companiei. În timp, a reușit să treacă de la analist la director general.

În 2002, Korețki a condus întreprinderea mixtă ucraineano-britanică Western Oil Group. Totuși, Korețki a fost implicat și în politică. În diferiți ani, a fost asistent al unor deputați ucraineni, pe bază de voluntariat: mai întâi al lui Igor Eremeyev (2002-2006), iar mai târziu al Katerinei Vașciuk (2007-2012). În 2006, Korețki a candidat chiar și pentru Rada Supremă și Consiliul Regional Volînia din partea Blocului Popular Lîtvîn - de ambele ori fără succes.

Korețki își ascunde viața personală

Din 2007 până în 2013, Korețki a fost CEO al companiei de administrare a grupului Continuum. În prezent, are 48 de ani și este director executiv al Naftogaz, din mai 2025, cea mai mare companie energetică de stat a Ucrainei.

Este căsătorit cu Iryna Koretskaya - femeie de afaceri - și are copii. Korețki încearcă să-și ascundă viața personală, invocând dreptul la intimitate. Cu toate acestea, există informații pe internet conform cărora Korețki are o fiică adultă pe nume Ulyana Klymyuk. Ea este, de asemenea, femeie de afaceri.

Una dintre cele mai faimoase etape ale carierei lui Korețki este munca sa în cadrul cunoscutului lanț de benzinării WOG. Din 2013 până în 2018, a deținut funcția de CEO și partener junior al acestui lanț, care aparține grupului Continuum.

În toamna anului 2018, Korețki a părăsit WOG, menționând că plănuiește să-și dezvolte propriile proiecte. În 2019, a fondat compania de cafea Idealist Coffee Co. - un brand cu un ciclu complet de producție și propria rețea de cafenele de marcă. Începând cu 2025, existau 10 astfel de unități în Kiev, iar din 2022, produsele Idealist au fost furnizate trenurilor Ukrzaliznytsia. Korețki a părăsit afacerea cu cafea la sfârșitul anului 2021.

În perioada 2019-2022, a fost cofondator și președinte al consiliului de administrație al companiei de tranzacționare a energiei Centurion Group SA din Elveția. De asemenea, a fondat compania de vânzare a gazelor și energiei electrice Fortex Energy (2017) și a fost proprietarul companiei Saneko Group (generare de energie electrică).

Ce avere are Korețki

Familia Korețki este o familie foarte bogată, nu doar după standardele ucrainene, ci și după cele mondiale.

Conform declarației pentru anul 2025, venitul total declarat al lui Serhii Korețki a depășit 32 de milioane de grivne. Cea mai mare parte vine dintr-un salariu de peste 28,6 milioane de grivne.

El a primit aceste fonduri din patru surse simultan: 14,4 milioane de grivne de la Naftogaz din Ucraina (pentru perioada 14 mai până la sfârșitul anului), 8,5 milioane de grivne de la Ukrnafta PJSC (înainte de transferul din mai), 5,7 milioane de grivne de la Ukrtatnafta PJSC (cu jumătate de normă, până în mai) și 6 mii de grivne de la Asociația Comunității Rezidențiale Zamok na Pankivska.