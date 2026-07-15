Şase soldaţi germani, loviţi de fulger pe munte

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Şase soldaţi germani, u vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani, au fost loviţi de un fulger pe munte.

Şase soldaţi germani au fost răniţi după ce au fost loviţi de un fulger, potrivit unui raport al poliţiei, transmite Agerpres, citând DPA.

Soldaţii, cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani, se adăposteau miercuri dimineaţă într-un bivuac montan, în timpul unei furtuni din Garmisch-Partenkirchen, în Bavaria, potrivit raportului.

În ce stare se află soldații loviți de fulger

Cinci dintre ei au suferit răni uşoare, în timp ce al şaselea soldat ar fi suferit răni moderate.

Deoarece iniţial nu era clar câte persoane erau afectate, la faţa locului au fost trimise mai multe ambulanţe şi vehicule ale serviciilor de urgenţă.

Toate persoanele rănite au fost transportate la spital şi, conform estimărilor, se vor recupera complet.

Potrivit poliţiei, există indicii conform cărora unul dintre răniţi, un tânăr de 18 ani, ar fi fost lovit direct de fulger.