Navă civilă atacată de Rusia în Marea Neagră

Navă civilă atacată de ruși în portul Odesa. Sursa foto: Pexels

Rusia a atacat, marți, o navă civilă lângă portul Odesa de la Marea Neagră, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile de la Kiev.

Rusia a atacat o navă civilă în apropierea portului Odesa de la Marea Neagră, au anunțat autoritățile de la Kiev, la doar câteva ore după ce Vladimir Putin a promis represalii puternice ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus, notează The Independent.

Președintele rus a declarat că Moscova va răspunde atacurilor ucrainene prin lovituri de represalii care vor fi „de câteva ori mai puternice”, adăugând că amploarea acestor răspunsuri va continua să crească.

Economia Rusiei este tot mai afectată de recentele atacuri ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor, petrolierelor și terminalelor, care au provocat penurii semnificative de combustibil.

Fără victime raportate

Potrivit purtătorului de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmytro Pletenchuk, nu au fost raportate victime în urma atacului asupra navei.

Noi atacuri asupra Kievului și regiunii Harkov

Moscova a lansat, de asemenea, noi atacuri asupra Kievului, provocând incendii în mai multe zone ale capitalei, au declarat oficialii ucraineni. Alerta aeriană a fost declanșată în primele ore ale dimineții.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că resturi de drone au căzut într-o zonă deschisă dintr-o suburbie estică, iar mai multe autoturisme au luat foc.

Într-un oraș din apropierea Harkovului, șase persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului regional Oleh Siniehubov.

Între timp, președintele ucrainean este prezent în Franța, pentru reuniunea Coaliției de Voință și a Zilei Naționale a Franței. Zeci de lideri internaționali sunt prezenți, luni și marți, la Paris, după ce au dat curs invitației președintelui Emmanuel Macron.

În capitala Franței sunt prezenți și președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru.

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