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Trump va susține joi un discurs către națiune pe fondul escaladării tensiunilor cu Iranul

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 13 Iul 2026
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donald trump sua presedinte
Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a anunțat că va susține joi seară un discurs, pe fondul intensificării confruntărilor cu Iranul.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că va ţine un discurs joi seară, în contextul în care confruntările cu Iranul au fost reluate cu o intensitate nemaivăzută de săptămâni întregi, notează AFP, potrivit Agerpres. 

"Preşedintele Trump se va adresa naţiunii joi seară la ora 21:00" (vineri, 01:00 GMT vineri), a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Donald Trump nu a dezvăluit ce subiecte vor fi abordate în timpul discursului său, iar Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor AFP.

Această intervenţie are loc într-un moment de escaladare a tensiunilor între Statele Unite şi Iran în războiul declanşat pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane şi care zdruncină Orientul Mijlociu şi economia mondială.

Preşedintele american a susţinut luni, tot pe Truth Social, că Statele Unite vor fi de acum înainte "gardienii Strâmtorii Ormuz" şi că vor impune navelor "o taxă echivalentă cu 20% din valoarea încărcăturilor" care tranzitează această cale maritimă strategică, supusă totuşi dreptului internaţional care ar trebui să garanteze libertatea de navigaţie.

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