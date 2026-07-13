Manevra care nu se face la şcoala de şoferi, dar care îţi poate salva viaţa. Detalii la DC Conducem

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, spune la DC Conducem care este cea mai importantă manevră pe care o poţi face, dar care nu este predată la şcoala de şoferi.

Această manevră este extrem de importantă pentru şoferii de autovehicule, dar mai ales pentru motociclişti, care nu sunt protejaţi de învelişul de tablă al maşinii, dar nici de airbag-uri.

Analizăm împreună, de asemenea, accidentul provocat de o şoferiţă începătoare în Mehedinţi, dar şi alte incidente din trafic, pentru a vedea cum s-a ajuns acolo, dar şi ce puteţi face pentru a evita astfel de situaţii.

Emisiunea se transmite, ca de obicei, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube, marţi, de la ora 18:00.

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