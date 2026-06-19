Ce urmează pentru baschet? Carmen Tocală vorbește despre Costinești, seniori și performanță / video

Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet; Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Sâmbătă, 20 iunie, de la ora 12:00, Carmen Tocală va fi în studioul DCNews, într-o ediție specială dedicată baschetului românesc.

Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet, va vorbi despre Festivalul Național de BabyBaschet și MiniBaschet de la Costinești, competiție care aduce laolaltă mii de copii pasionați de acest sport și reprezintă primul pas în formarea viitorilor campioni.

Aceasta va vorbi, de asemenea, despre echipa de seniori, care se pregătește pentru meciurile importante cu Grecia și Muntenegru, dar și despre evoluția baschetului feminin în România, provocările și perspectivele acestuia.

Nu vor lipsi nici alte subiecte de interes pentru iubitorii baschetului și pentru toți cei interesați de dezvoltarea sportului românesc.

Urmăriți interviul sâmbătă, 20 iunie, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube DCNews, precum și pe paginile de Facebook DCNews și Părinți și Pitici.

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