CEC Bank lansează serviciul Cash2Card: Numerarul poate fi depus direct pe cardurile Visa și Mastercard emise de orice bancă din România

CEC Bank. FOTO: Agerpres

CEC Bank lansează serviciul Cash2Card.

CEC Bank lansează în premieră serviciul Cash2Card, care permite depunerea de numerar direct pe cardurile Visa și Mastercard emise de orice bancă din România, prin intermediul bancomatelor multifuncționale (MFM) din rețeaua băncii. Serviciul este gratuit, fiind disponibil inclusiv persoanelor care nu sunt clienți CEC Bank.

Noua facilitate răspunde unei nevoi frecvente a utilizatorilor de carduri: transformarea rapidă a numerarului în bani disponibili pe card, fără comisioane și fără a fi necesară deplasarea la banca emitentă sau deschiderea unui cont la CEC Bank. Sumele depuse sunt disponibile direct pe cardul pe care se realizează alimentarea cu numerar și pot fi utilizate ulterior pentru plăți la comercianți, cumpărături online sau alte operațiuni bancare prin card.

Prin această inițiativă, CEC Bank își deschide infrastructura modernă de automate bancare către un public extins, susținând incluziunea financiară și ecosistemul plăților electronice din România.

„Prin lansarea acestui serviciu, le oferim posesorilor de carduri Visa și Mastercard o modalitate simplă și convenabilă de a transforma numerarul în disponibilități direct pe card, indiferent de banca emitentă. Ne dorim să punem la dispoziția publicului infrastructura modernă a CEC Bank, care permite experienţe de plată mai rapide, simple şi sigure prin soluții care răspund unor nevoi reale din activitatea de zi cu zi, facilitând utilizarea mijloacelor de plată electronice”, a declarat Mihaela Bujac, Director Adjunct Direcția Carduri, CEC Bank.

Avantajele principale ale serviciului Cash2Card la CEC Bank:

• Universalitate: Compatibil cu orice card Visa sau Mastercard din România.

• Accesibilitate: Disponibil pentru oricine, fără comisioane și fără obligația de a fi client CEC Bank.

• Rapiditate: Alimentarea cardului se face în timp real (instant).

• Flexibilitate: Operațiuni disponibile 24/7 prin rețeaua de MFM-uri. Adresele unde sunt amplasate MFM-urile, dar și alte informații utile aici.



CEC Bank dispune, în prezent, de o rețea de peste 270 de aparate MFM, toate de ultimă generație.





Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

Despre Grupul CEC Bank

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice - producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/.