Apa caldă continuă să fie oprită în câteva mii de apartamente din București

Foto: Facebook PMB

În plină caniculă, Termoenergetica continuă să nu furnizeze apa caldă către câteva mii de apartamente din București.

Mii de apartamente sunt în continuare fără apă caldă în București, în condițiile în care furnizorul Termoenergetica anunțase în urmă cu două săptămâni că restricția va dura două săptămâni, respectiv până pe data de 2 august.

Cele mai afectate sunt apartamentele din Sectorul 3 și Sectorul 4.

Potrivit ultimului anunț al Termoenergetica, sistarea apei calde se va prelungi până pe data de 5 august, la orele 23:00.

Reprezentanții autorităților țin să precizeze că, după finalizarea lucrărilor fizice de sudură și înlocuire, alimentarea nu se va relua instantaneu. Umplerea tronsoanelor cu apă se va face treptat și etapizat, pentru a evita riscul apariției unor noi avarii din cauza presiunii.