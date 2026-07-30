Protestul oierilor, joi,  în fața ANSVSA și a Guvernului. Bătaie între ciobani și jandarmi

Foto: Crișan Andreescu

Revoltă fără precedent în rândul crescătorilor de ovine și caprine. Peste 5.000 de crescători de ovine și caprine vor protesta, joi, în fața sediului ANSVSA și a Guvernului, pentru salvarea sectorului ovin din România.

UPDATE:

Ciobanii au încercat să spargă cordonul gardurilor de protecție ale jandarmilor, pentru a pădrunde în sediul ANSVSA. Aceștia strigă demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

Persoana de față a fost extrasă dintre manifestanți, fiind acuzată de ciobani că ar fi agitator

Ne omoară oile, ne-au oprit exporturile. Ne mănâncă urșii, strigă ciobanii. De asemenea, Ștefan Muscă a declarat că în acest moment clasa politică nu mai reprezintă fermierii. Trebuie ca în cel mai scurt timp să se deau drumul la exportul de animale. Femierii sunt în pragul disperării, nu mai au bani să-și plătească utilitățile.

În această situație, jandarmii au folosit gazele lacrimogene.

Știrea inițială:

Crescătorii de ovine și caprine amenință că vor extinde protestele la nivel național, în cazul în care președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu, nu va fi demis. Avertismentul a fost lansat de Ionică Nechifor, președintele Asociației Moldoovis, unul dintre participanții la protestul organizat la sediul central al ANSVSA din București.

„Nu noi, crescătorii de ovine, veghem la vigilența intrării în țară a reproducătorilor sau a animalelor. România nu a avut pesta micilor rumegătoare. Știm foarte bine cum se transmite, de la animal la animal într-o turmă, nu pe calea aerului, de la distanță. Deci cineva a adus animale în România, iar cei care trebuiau să vegheze la vigilența intrării în țară erau exact cei de la ANSVSA”, a mai spus Ionică Nechifor.

Acesta consideră că actuala conducere a ANSVSA și-ar fi pierdut credibilitatea atât în fața crescătorilor de animale, cât și în relația cu instituțiile europene. În aceste condiții, organizațiile profesionale solicită instalarea unei noi conduceri, formată din specialiști cu care fermierii să poată colabora pentru soluționarea crizei din sectorul ovin, potrivit agrotv.ro.

Manifestația este organizată de Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine 'Corbu' Vaslui și Asociația Regională a Crescătorilor de Ovine și Caprine Corbu Voinești.

Programul aprobat prevede:

Între orele 10:00-13:00, aproximativ 1.500 de fermieri vor protesta în fața sediului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), iar între orele 13:00-14:00, participanții se vor deplasa organizat pe traseul Piața Presei Libere - Șoseaua București-Ploiești - Bulevardul Regele Mihai I - Arcul de Triumf - Șoseaua Pavel D. Kiseleff - Piața Victoriei.

De asemenea, între orele 10:00-17:00, aproximativ 5.000 de participanți vor protesta în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului României.

Sectorul ovin trece prin cea mai gravă criză din ultimele decenii

Fermierii se plâng că sectorul ovin românesc traversează cea mai gravă criză din ultimele decenii, în condițiile în care mii de exploatații sunt afectate de restricțiile impuse în urma gestionării crizei generate de Pesta Micilor Rumegătoare, cu consecințe economice sunt devastatoare.

Exporturile de ovine au fost blocate, mii de ferme sunt în pragul falimentului, iar pierderile sunt evaluate la peste 128 de milioane de euro. Milioane de miei trebuiau să ajungă în perioada asta către Algeria, Indonezia, Maroc și Iordania, însă animalele sunt izolate pe stoc.

Crescătorii solicită măsuri urgente pentru reluarea comerțului și limitarea pierderilor suportate de fermele din România.

'Exporturile au fost blocate, fermele sunt în pragul falimentului, iar numeroși crescători riscă să renunțe definitiv la această activitate. În tot acest timp, fermierii au transmis numeroase adrese, propuneri și avertismente către autoritățile competente, fără ca problemele esențiale să fie soluționate', au transmis organizatorii protestului, potrivit Agerpres.