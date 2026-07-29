Rusia acuză România că ar fi înscenat incidentele cu drone rusești și amenință cu represalii: "Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns"

Imagine ilustrativă cu interceptarea unei drone kamikaze ruse de tip Shahed. Photo source: ArmyInform

Rusia susţine că acuzaţiile României privind încălcarea spaţiului său aerian de drone ruseşti sunt neîntemeiate, după ce Armata Română a fost nevoită să doboare trei astfel de drone în trei zile consecutive, un diplomat rus a fost expulzat din țara noastră, în semn de protest față de aceste incidente, iar însărcinatul cu afaceri al Moscovei a fost convocat la Bruxelles.

Ministerul de Externe de la Moscova acuză România că ar fi înscenat incidentele cu drone rusești și amenință cu represalii. Declarațiile vin după ce luni, reprezentanții MAE l-au convocat de urgență pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, i-au pus în față mai multe fragmente de dronă și au anunțat că un membru al misiunii Ambasadei a fost declarat indezirabil și trebuie să părăsească țara în 5 zile. Măsurile au venit după ce Armata Română a fost nevoită să doboare trei astfel de drone în trei zile consecutive, iar luni, 27 iulie, noi drone au pătruns în spațiul aerian al țării noastre.

Pe scurt:

Ce s-a întâmplat și cum au fost doborâte cele trei drone rusești

În decurs de trei zile consecutive, 24, 25 și 26 iulie, România a interceptat și a doborât trei drone care au încălcat spațiul aerian național, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței române. Apor, luni, 27 iulie, au fost raportate noi astfel de incidente, dar fără ca vreo altă dronă să fie doborâtă.

Ce măsuri a luat România după incidentele cu drone

După cele trei incidente, Bucureștiul a adoptat o serie de măsuri ferme:

L-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la Ministerul Afacerilor Externe pentru a protesta oficial față de încălcările repetate ale spațiului aerian românesc;

A declarat persona non grata și a expulzat un diplomat rus din cadrul Ambasadei Rusiei la București;

A transmis că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru incidentele produse în apropierea graniței țării.

Cum a reacționat ambasadorul Rusiei la București după ce i-au fost puse în față fragmente de dronă

După ce i-au fost prezentate dovezile că drona doborâtă de aviația română era de origine rusă, ambasadorul Rusiei a avertizat România asupra riscului unei confruntări cu Moscova.

Apoi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a spus că Moscova va oferi "răspunsul cuvenit" la expulzarea diplomatului rus din cadrul Ambasadei Rusiei la București.

Cum și când au fost doborâte cele trei drone rusești

Vineri, 24 iulie: prima dronă a fost doborâtă pe un câmp agricol din județul Buzău, în apropierea localității Padina, după ce a zburat aproximativ 200 km în interiorul țării.

Sâmbătă, 25 iulie: a doua dronă a fost interceptată și distrusă rapid (în doar 11 minute) în Delta Dunării, la circa 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

Duminică, 26 iulie: a treia dronă a fost neutralizată în siguranță deasupra apelor teritoriale ale Mării Negre, la 12 kilometri nord-est de localitatea Sulina.

Cât a cheltuit Armata României pentru doborârea celor trei drone

Armata României ar fi cheltuit aproximativ 1,5 milioane de euro pentru doborârea celor trei drone care au pătruns în spațiul aerian național și au fost distruse în județele Buzău și Tulcea, vineri, sâmbătă și duminică.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova acuză acum România de propagandă și spune că incidentele sunt înscenate

Ministerul de Externe de la Moscova a afirmat marţi seară că afirmaţiile României că drone ruseşti i-au violat spaţiul aerian sunt lipsite de temei, a acuzat că incidentele cu drone ar fi înscenate şi a amenințat cu represalii la expulzarea de către autorităţile de la Bucureşti a unui diplomat rus, relatează Agerpres. Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a scris într-o postare pe site-ul ministerului că poporul român nu ar fi de acord cu acuzaţiile guvernului său şi a îndemnat în schimb la o "judecată sănătoasă" în adoptarea unei poziţii asupra războiului de peste patru ani dintre Rusia şi Ucraina.

"Respingem aceste ultime acuzaţii nefondate. Incidentele înscenate şi materialele lor de propagandă arată tentativa conducerii româneşti de a acoperi rezultatele dezastruoase ale poziţiei lor iresponsabile în susţinerea regimului de la Kiev", a scris Zaharova.

"Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum „manevrele Moscovei”, subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică. De aceea, nimeni nu ar trebui să fie surprins că în societatea românească se conturează tot mai clar nevoia de bun-simț atunci când este vorba despre Ucraina și despre extravagantele conducerii sale. Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns", a adăugat ea.

Reamintim că în luna mai, o dronă de provenienţă rusă s-a prăbuşit peste un bloc de locuinţe din Galaţi în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine, provocând rănirea unei femei şi a unui minor.

Reacția ambasadorului Rusiei la București, după ce a fost convocat la Ministerul de Externe

Și Ambasada rusă la Bucureşti a susținut practic același discurs, luni, 27 iulie, după ce ambasadorul Vladimir Lipaev a fost chemat la MAE pe tema dronelor care au intrat ilegal în spaţiul aerian naţional.

Rusia nu a trimis niciodată şi nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României, iar toate speculaţiile pe această temă sunt "complet" lipsite de orice temei, a susținut Ambasada Rusiei la București într-o postare pe pagina de Facebook.

"La 27 iulie, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a fost invitat la MAE al României, unde i-a fost prezentat un protest în legătură cu pretinsa încălcare a spațiului aerian național de către „vehicule aeriene fără pilot rusești” și i s-a comunicat decizia privind expulzarea unui angajat al Ambasadei.

Diplomatul a respins categoric acuzațiile nefondate la adresa Rusiei, subliniind că este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră și de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare și armament.

Nu a fost prezentată nicio dovadă care să ateste apartenența dronelor la Rusia. La niciuna dintre întrebările privind parametrii tehnici de zbor nu a fost oferit vreun răspuns.

Ambasadorul a subliniat că Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României, iar toate speculațiile pe această temă, indiferent din partea cui provin, sunt complet lipsite de orice temei.

Atenția părții române a fost atrasă asupra faptului că sprijinirea, sub orice formă, a regimului terorist de la Kiev este „inadmisibilă și intolerabilă”, conduce la prelungirea conflictului și la noi pierderi de vieți omenești.

Șeful misiunii diplomatice a avertizat asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și al tentativelor de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei.

Expulzarea neargumentată în niciun fel a angajatului Ambasadei Federației Ruse nu va rămâne fără răspuns", a transmis Biroul de Presă al Ambasadei Rusiei la București.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la MAE

"Partea română a evidenţiat că Federaţia Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave şi pentru deteriorarea mediului regional de securitate", preciza, de cealaltă parte, MAE, după ce l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București.

Totodată, MAE precizase că în cadrul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată oficial Nota verbală prin care partea română a notificat aplicarea declarării ca inacceptabil a unui membru al misiunii Federaţiei Ruse la Bucureşti, cu obligaţia de a părăsi teritoriul României în decurs de cinci zile.

În plus, diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigaţiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de provenienţă rusească.

"În cadrul întâlnirii a fost exprimat protestul ferm al părţii române faţă de aceste acţiuni ilegale şi iresponsabile şi claritatea atribuirii responsabilităţii. A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusă să continue încălcarea spaţiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spaţiul aerian al NATO şi al Uniunii Europene", a mai transmis MAE.

Totuși, în pofita dovezilor, vedem că Rusia continuă și acum să nege că ar fi responsabilă de aceste incidente cu drone.

Și UE a reacționat după incursiunea dronelor rusești în România. Însărcinatul cu afaceri al Moscovei, convocat la Bruxelles

Reamintim că și UE a reacționat după incursiunea dronelor rusești în România. Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles ca răspuns la intrarea dronelor ruseşti în spaţiul aerian al țării noastre.

"Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenţionate a spaţiului aerian al României de către drone ruseşti", a declarat marţi un purtător de cuvânt al şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas.

Acest "act imprudent" este "o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei şi ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională", a declarat purtătorul de cuvânt.

Kallas a propus, de asemenea, spre aprobare ţărilor membre ale UE sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum şi pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.