Pirocumulonimbus fără predecent în Franța: Norul produs de incendiu își creează propria vreme. Este aproape imposibil de stins

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Incendiile din Franța și Spania par de neoprit. Sute de mii de oameni sunt evacuați și sute de locuințe sunt deja distruse.

Incendii devastatoare în Spania și Franța. Peste 325.000 de persoane evacuate

Franța s-a luptat duminică cu un incendiu de vegetație ”imprevizibil” în apropierea orașului Bordeaux, în timp ce Spania a avertizat asupra ”orelor dificile” în propria bătălie aprigă, evacuările din zonele periculoase din ambele țări ajungând la peste 325.000 de persoane.

Flăcările au făcut ravagii zile întregi în sud-vestul Franței și în centrul Spaniei, lângă Madrid. Sunt printre cele mai grave pe care fiecare națiune le-a văzut.

Incendiul major din Franța a provocat un pirocumulonimbus fără precedent. Acest fenomen, un nor de furtună extrem de puternic generat de căldura intensă a unui incendiu, își creează propria vreme, provoacă fulgere uscate și înalță fumul până în stratosferă. Un pirocumulonimbus generează vânturi turbulente, furtuni cu fulgere și uneori ploi care însă se pot evapora înainte să atingă solul. Un astfel de ”nor” aprinde noi incendii. Întețește incendiile existente și împrăștie scântei la distanțe imense, fiind aproape imposibil de stins.

”Este un scenariu David versus Goliat: ideea este că, la un moment dat, vom găsi un punct slab și vom ataca acolo”, a declarat purtătorul de cuvânt al FNSPF, Eric Brocardi, conform TheNews.

Președintele francez Emmanuel Macron a convocat o reuniune de criză a cabinetului pentru această dimineață pentru a discuta răspunsurile la incendii, a anunțat duminică biroul său.

De cealaltă parte, oficialii spanioli și-au exprimat optimismul că încep să țină sub control unele dintre incendiile lor - deși în weekend s-au confruntat cu un nou front de incendiu, în apropierea orașului Valencia, care a forțat 15.000 de oameni să evacueze zona.

”Urmează ore dificile”, a declarat prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez în timp ce vizita zona incendiată din provincia Avila, la vest de Madrid. Un membru al cabinetului spaniol a declarat că incendiul din jurul orașului Avila a fost cel mai mare din istoria țării.

Oamenii de știință spun că astfel de urgențe meteorologice devin extreme și mai frecvente din cauza schimbărilor climatice.

Turiștii să caute alte destinații de vacanță

Prefectul departamentului Gironde, unde sunt concentrate incendiile din Franța, le-a cerut turiștilor să stea departe și să caute ”destinații alternative” de vacanță. Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a avertizat că ”situația rămâne foarte nefavorabilă” pentru incendiile din întreaga țară, unde peste 250.000 de persoane au fost evacuate.

Principalul incendiu din regiunea de sud-vest a orașului Gironde, unde se află Bordeaux, a fost „extrem de intens și imprevizibil... generând propriile vânturi și avansând spre zona metropolitană Bordeaux”, a declarat el, pe X.

Între timp, meteorologii francezi spun că un alt val de căldură ar putea lovi țara începând de marți, temperaturile ajungând la 40°C în unele părți ale țării.

Cel puțin 240 de case au fost distruse în zonele înconjurătoare, multe dintre ele în satul Le Porge. Primarul orașului Bordeaux a declarat însă că nu există planuri de evacuare a zonei urbane a orașului, unde locuiesc 850.000 de oameni și care adăpostește în prezent mii de persoane evacuate din zonele apropiate.

Deși incendiul se afla la 15 kilometri de suburbiile orașului Bordeaux, acesta „se află în mare parte spre sud. Nu avansează spre partea de vest”, a declarat primarul, Thomas Cazenave, adăugând că oficialii locali rămân vigilenți.

Principala autostradă spre sudul orașului Bordeaux și serviciile feroviare au fost întrerupte. Aproximativ 2.500 de pompieri, 1.500 de militari și aproximativ 1.200 de polițiști au fost detașați în regiunea Gironde.

Spania se luptă cu un ”monstru”

În Spania, șeful serviciului de protecție civilă a declarat că țara se luptă cu un ”monstru”. ”În această criză națională a incendiilor de vegetație, ne confruntăm cu un perimetru de 280 de kilometri care cuprinde 77.000 de hectare”, a declarat Virginia Barcones pentru postul de televiziune de stat TVE.

Regele Felipe al VI-lea, vizitând un adăpost de urgență pentru persoanele evacuate la periferia vestică a Madridului, a declarat că incendiile de vegetație au provocat pagube „incalculabile” patrimoniului natural al țării sale.

Aproximativ 75.000 de locuitori au fost evacuați din regiunea Madridului, Avila, Toledo și din regiunea estică Castellon din Valencia.

Autoritățile au declarat că vânturile împing incendiile de vegetație din apropierea Madridului spre sud, departe de capitală deocamdată, dar forțează evacuarea mai multor persoane.