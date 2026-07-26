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Preşedintele cubanez acuză SUA că "vor să preia controlul asupra ţării"

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 26 Iul 2026
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Regimul comunist din Cuba
Steag Cuba. Sursa Foto: Feepik

Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a acuzat Statele Unite că încearcă să „preia controlul asupra țării” prin sancțiunile impuse.

Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a denunţat duminică politica Washingtonului faţă de Cuba, acuzând Statele Unite că "vor să preia controlul asupra ţării", informează AFP.

Din ianuarie, administraţia Trump aplică o politică de presiune maximă asupra insulei comuniste, situată la 150 km în largul coastei statului Florida. Pe lângă embargoul în vigoare din 1962, au fost impuse o blocadă petrolieră şi o listă lungă de sancţiuni împotriva companiilor şi a oficialilor cubanezi.

Aceste măsuri au dus la o scădere drastică a turismului, la plecarea multor companii străine şi la o epuizare a fluxurilor de valută străină. Cele mai recente sancţiuni, anunţate joi, vizează programul misiunilor medicale cubaneze în străinătate, una dintre principalele surse de venit ale ţării.

"Cuba duce astăzi o luptă istorică"

"Cuba duce astăzi o luptă istorică" împotriva "unei politici care vizează asfixierea unui întreg popor pentru a prelua controlul asupra ţării", a denunţat şeful statului cubanez din provincia Pinar del Rio (vest).

Miguel Diaz-Canel a participat la marcarea a 73 de ani de la atacul asupra cazărmii Moncada din 1953, condus de Fidel Castro (1926-2016) în estul insulei, considerat începutul luptei revoluţionare.

"Blocada este o armă de război şi provoacă morţi", a declarat preşedintele, afirmând că Washingtonul urmăreşte să provoace o "explozie socială în Cuba, ca şi în alte ţări, cu unicul scop de a impune guverne aliniate intereselor sale imperiale".

Pe insula cu 9,4 milioane de locuitori, criza energetică a provocat întreruperi de electricitate de 30 de ore în capitală şi câteva zile consecutive de pene de curent în provincii, slăbind serviciile sociale şi alimentând tulburările sociale. Ţara a fost de asemenea afectată de trei pene de curent la nivel naţional în iulie, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Tensiuni SUA–Cuba: Pete Hegseth avertizează Havana să nu procure arme care ar putea viza teritoriul american
 

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