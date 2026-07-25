Vremea se schimbă radical: furtuni și grindină, apoi revine canicula. Când lovește fiecare val

Foto: Florin Răvdan, dcnews

Vremea va rămâne frumoasă și se va încălzi în cea mai mare parte a țării în următoarele zile, însă începutul săptămânii viitoare aduce din nou instabilitate atmosferică.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 25.07.2026 ORA 21:00 - 26.07.2026 ORA 09:00

ÎN ȚARĂ

Cerul va fi mai mult senin, exceptând la începutul intervalului Carpații Orientali, estul Transilvaniei și zona subcarpatică a Moldovei unde vor fi înnorări temporare și izolat averse slabe (în general de 2...4 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 19 grade, mai scăzute spre valori în jurul a 6 grade în depresiunile intramontane ale Carpaților Orientali. Spre sfârșitul intervalului izolat se va forma ceață.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 25.07.2026 ORA 21:00 - 26.07.2026 ORA 09:00

BUCUREȘTI

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 14...15 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre valori în jurul a 12 grade.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 26.07.2026 ORA 09:00 - 27.07.2026 ORA 09:00

ÎN ȚARĂ

Valorile termice vor crește în toată țara, iar în vest și sud-vest, maximele vor caracteriza o vreme local călduroasă. Ziua, cerul va fi mai mult senin, exceptând Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde în orele amiezii și ale serii vor fi unele înnorări și izolat ploi slabe de scurtă durată (2...3 l/mp). Din a doua parte a intervalului, la început în Banat, apoi și în Crișana și Maramureș, instabilitatea atmosferică va fi în creștere și se va manifesta prin accentuarea înnorărilor și perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 45...55 km/h) și izolat posibil vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, izolat cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, cu precădere în Carpații Occidentali și în nord-vest. În restul țării, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar ploi de scurtă durată, în general slabe cantitativ (5...8 l/mp) și descărcări electrice vor fi pe arii restrânse, îndeosebi în Oltenia și Transilvania. Temperaturile maxime se vor încadra între 24...25 de grade în estul Transilvaniei și în jurul a 33 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, mai mici în depresiunile Carpaților Orientali, spre 7 grade.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 26.07.2026 ORA 09:00 - 27.07.2026 ORA 09:00

BUCUREȘTI

Vremea va fi frumoasă și se va încălzi, astfel că valorile termice se vor apropia de cele normale perioadei. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei și la începutul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 27.07.2026 ORA 09:00 - 28.07.2026 ORA 09:00

ÎN ȚARĂ

În nord-vestul, centrul, nordul și nord-estul țării vremea va fi în general instabilă. Instabilitatea atmosferică se va manifesta îndeosebi din a doua parte a zilei vor fi accentuarea temporară a înnorărilor și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50...70 km/h) și izolat vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (2...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare îndeosebi în nord-vest și la munte, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat vor depăși 30 l/mp. În restul teritoriului, ploi de scurtă durată, în general slabe cantitativ (3...5 l/mp) și descărcări electrice vor fi doar pe arii restrânse, iar vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări locale în prima parte a intervalului în sudvest și sud (cu viteze în general de 45...55 km/h), iar noaptea în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali, îndeosebi la altitudini mari (rafale de 70...80 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 33 de grade, cu cele mai mici valori în zona Deltei Dunării și în estul Transilvaniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 22 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 27.07.2026 ORA 09:00 - 28.07.2026 ORA 09:00

BUCUREȘTI

Vremea va fi ușor instabilă, iar regimul termic caracterizat de valori comparabile cu cele din ziua anterioară. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și spre seară când vor fi ploi de scurtă durată (în jurul a 2 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în timpul ploilor (viteze la rafală în general de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 28.07.2026 ORA 09:00 - 29.07.2026 ORA 09:00

ÎN ȚARĂ

Vremea se va ameliora semnificativ sub aspectul manifestărilor de instabilitate atmosferică față de intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe de scurtă durată (în general de 3...5 l/mp) dupăamiaza și seara pe arii restrânse la munte, în centrul, estul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua în sud-vest, centru, nord și nord-est (viteze în general de 45...55 km/h) precum și la munte (rafale în general de 70 km/h), dar de scurtă durată și asociat ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 23...24 de grade în Maramureș, estul Transilvaniei și nordul Moldovei și în jurul a 34 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 și 21 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 28.07.2026 ORA 09:00 - 29.07.2026 ORA 09:00

BUCUREȘTI

Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara când vor fi averse slabe (1...2 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 16...17 grade.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 29.07.2026 ORA 09:00 - 30.07.2026 ORA 09:00

ÎN ȚARĂ

Vremea va fi frumoasă, iar în vest și sud-vest local călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 33 de grade, iar cele minime între 8 și 21 de grade, cu cele mai mari valori în Dealurile de Vest.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 29.07.2026 ORA 09:00 - 30.07.2026 ORA 09:00

BUCUREȘTI

Vremea va fi frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă de 16...17 grade.

TENDINŢA EVOLUŢIEI VREMII PENTRU INTERVALUL 30.07.2026 ORA 09:00 - 02.08.2026 ORA 09:00

ÎN ȚARĂ

Vremea se va încălzi de la o zi la alta, devenind călduroasă în toate regiunile, iar în cele vestice și pe arii restrânse în cele nord-vestice și precum și în centrul țării, caniculară. Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

TENDINŢA EVOLUŢIEI VREMII PENTRU INTERVALUL 30.07.2026 ORA 09:00 - 02.08.2026 ORA 09:00

BUCUREȘTI

Vremea va fi frumoasă, iar valorile termice vor crește treptat de la o zi la alta.

