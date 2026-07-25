Dana Roba, reacție dură după primul interviu al lui Daniel Balaciu din penitenciar: Îl urăsc cu desăvârșire și mi-este teamă de siguranța mea / FOTO: captură video YouTube @

Dana Roba a reacționat după ce Daniel Balaciu, bărbatul condamnat definitiv pentru tentativa de omor asupra sa, a acordat primul său interviu din penitenciar. Declarațiile au stârnit un nou val de reacții, iar victima spune că interviul i-a schimbat complet perspectiva asupra fostului soț.

Vizibil afectată, Dana Roba afirmă că nu mai poate vorbi despre iertare și că îi este teamă pentru siguranța sa după eventuala eliberare a acestuia. Ea susține că afirmațiile făcute de Daniel Balaciu sunt contradictorii și că versiunea prezentată de acesta nu corespunde cu declarațiile din dosarul penal.

„El este un psihopat, din câte s-a văzut. Oamenii, am văzut și comentariile pe Facebook, TikTok, Instagram și așa mai departe. Omul este un psihopat, un nebun. Se vede clar că el a premeditat moartea mea și tot ce spune, cum să spun, el se contrazice în tot interviul lui.

Pentru că în sala de judecată, în procesul lui, a spus că mi-a dat nouă ciocane în cap. Avocatul mi-a confirmat treaba asta, iar ieri, în interviu, spunea că mi-a dat doar patru. Trei mai light și unul mai tare în frunte”, spune Dana Roba.

Victima consideră că diferențele dintre declarațiile făcute în instanță și cele din interviu ridică semne de întrebare și arată că Daniel Balaciu încearcă să prezinte faptele într-o lumină diferită.

Dana Roba spune că nu îl mai poate ierta după declarațiile făcute din închisoare

În continuarea reacției sale, make-up artista afirmă că până acum încercase să lase în urmă trauma prin care a trecut. După apariția interviului, spune că sentimentele sale s-au schimbat complet.

„Nu-mi doresc altceva decât să-l lovească și Dumnezeu la fel cum m-a lovit el pe mine. Trei mai light și unul mai tare în frunte. Asta îi doresc eu. Eu am dreptul să spun ce-i doresc eu, da?

Până ieri am zis că îl iert de moarte și că nu am nicio treabă. Vreau doar să nu se mai atingă de mine. Ei, de astăzi, vreau să spun că îl urăsc cu desăvârșire pe acest om, după acest interviu. Îl urăsc cu desăvârșire și mi-este teamă de siguranța mea când va ieși”, mărturisește Dana Roba la Prima TV.

Ea spune că intenționează să solicite avocatului său să întreprindă toate demersurile legale necesare pentru protecția sa după executarea pedepsei de către Daniel Balaciu.

„Tocmai de aceea voi vrea ca avocatul meu să facă toate demersurile ca, atunci când el va ieși afară, să iasă cu brățară din pușcărie. Deci, pe ușa pușcăriei să iasă cu brățară la picior, nu poate să iasă altfel. Pentru că, mai ales că este legea cu femicidul, el nu are voie să se mai apropie de mine”, susține Roba.

Ce a declarat Daniel Balaciu în primul interviu acordat din penitenciar

În interviul acordat din penitenciar, Daniel Balaciu a prezentat propria versiune a evenimentelor petrecute în dimineața agresiunii. Întrebat câte lovituri de ciocan i-a aplicat soției sale, acesta a răspuns că își amintește patru lovituri.

„I-am dat prima aici, a doua aici, aici și aici... patru. Una, două, trei, patru, așa îmi aduc eu aminte. Dar ultimele nu i-am mai dat tare, decât prima. Prima i-am dat-o tare, pentru că mi-a dat piciorul în stomac și m-a aruncat în zid”.

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