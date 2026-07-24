Parchetul confirmă: Drona doborâtă în Buzău era de tip Shared (Geran 2). Este ”muniție rătăcitoare” proiectată în Iran

foto ilustrativ commons.wikimedia.org/ Poliția Națională din Ucraina

Dronele tip Shared (Geran 2) sunt folosite intens de Rusia în războiul împotriva Ucrainei.

"Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti s-au sesizat din oficiu cu privire la împrejurarea că azi, data de 24.07.2026, radarul MAPN a detectat o ţintă aeriană de tip aeronavă fără pilot, care a pătruns în spaţiul aerian român pe traiectul Sulina - Brăila - Feteşti - Buzău, fiind monitorizată şi ulterior doborâtă deasupra unei zone nelocuite din apropierea localităţii Padina, judeţul Buzău. Drona identificată era un aparat Shahed şi a fost doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român, nefiind puse în pericol vieţi omeneşti sau bunuri", confirmă Parchetul.

De proveniență iraniană, dronele Shared (Geran 2) se mai numesc și muniție rătăcitoare, fiind drone tip kamikaze. Astăzi, o astfel de muniție a rătăcit o oră și 20 de minute în spațiul aerian al României. MApN susține că a fost sub continuă supraveghere, până în Buzău, unde, din a doua încercare, fost doborâtă. Mai întâi, Forțele Aeriene Italiene au ratat ținta, ca apoi un F-16 al Forțelor Române Aeriene să o nimerească. Resturi de drone au fost găsite în Buzău, iar un crater format de rachetă în Brăila.

La începutul războiului din Ucraina, Moscova a negat utilizarea dronelor iraniene, însă, după ce au apărut în spațiul public resturi de la aceste drone sau drone neexplodate, Kremlinul a recunoscut utilizarea lor. De altfel, chiar Teheranul anunțase oficial că a vândut drone Moscovei, înainte ca Rusia să înceapă agresiunea militară în Ucraina, scrie DefenseRomania.

Aceste drone sunt ușor de recunoscut de către piloți, având forma unei aripi delta. Produc un zgomot puternic, ca o drujbă. De obicei, transportă focos exploziv de 40 - 50 de kilograme. În general, Rusia lansează astfel de drone în ”roiuri” pentru a deruta sistemul de apărare antiaeriană al inamicului. Ele sunt folosite ca parte a unui roi de 12 drone montate pe un suport comun. În România, a ajuns o singură dronă, au dat asigurări reprezentanții Armatei.