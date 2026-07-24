Puțini știu unde a lucrat Bianca Drăgușanu înainte să devină celebră - foto Facebook

Dacă astăzi Bianca Drăgușanu este asociată cu moda, luxul și aparițiile spectaculoase, la 18 ani viața ei arăta cu totul altfel.

Invitată recent într-un podcast, vedeta a vorbit nu doar despre Victor Slav și pensia alimentară pentru fiica lor, ci și despre primul loc de muncă pe care l-a avut.

„Consider că oamenii șmecheri și care evoluează nu stau toată ziua prin ziare, pe la podcasturi sau pe canepele. Ăia care chiar au ocupație sunt chiar oameni de afaceri. Sau mai văd genul ăla de femei care efectiv nu au nicio ocupație, trăiesc doar din pensie alimentară, că au noroc unele. Eu nu pot să-mi cresc copilul doar din pensie alimentară.

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Nu sunt această norocoasă să mă ajute pensia alimentară de mii de euro să-mi cresc copilul. Eu îmi cresc copilul din activitatea pe care o expun mereu pe Instagram. Sunt un om hiperactiv, nu mi-e rușine de muncă. Am carte de muncă de la 18 ani. Prima mea carte de muncă țin minte că am fost angajată în brutărie, acolo unde stăteam eu. Da, modelam coca și făceam covrigi”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

Bianca Drăgușanu, despre pensia alimentară plătită de Victor Slav

Când a venit vorba despre pensia alimentară, Bianca Drăgușanu n-a dat cifre, dar a dat de înțeles tot ce avea de spus.

„O pensie alimentară e cât vrea Bunul Dumnezeu și Maica Domnului. Eu nu știu ce salariu are el, el dă cât poate. Nu pot să vorbesc niciodată urât despre tatăl Sofiei, dar cred că ar putea să facă mai mult pentru copilul lui și ca timp și ca bani”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

