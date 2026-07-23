Operațiune de salvare contracronometru în București. O femeie a alertat 112 după ce soțul său i-a spus, telefonic, că nu se mai poate mișca

Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Un bărbat din București vorbea la telefon cu soția sa când, deodată, nu și-a mai putut mișca picioarele, fiind la volan. La scurt timp, apelul s-a întrerupt.

Un bărbat de 60 de ani din București a fost salvat, într-o misiune extrem de dificilă. Soția sa a apelat 112 după ce, telefonic, soțul său, care se afla la volan, i-a spus că nu-și mai poate mișca picioarele. Cu ultimele puteri, bărbatul a apucat să spună, ca indiciu al locului în care se afla, INML. Bărbatul se afla într-o zonă industrială greu accesibilă din Sectorul 3.

Doar o intervenție complexă a polițiștilor și echipajelor SMURD a făcut posibilă găsirea bărbatului. Soția acestuia nu știa unde se află bărbatul și nici nu l-a mai putut contacta după ce acesta i-a spus că nu se mai poate mișca.

În timpul convorbirii telefonice, bărbatul a reușit să rostească doar cuvântul „INML”, după care apelul s-a întrerupt brusc. Dispeceratul Poliției Capitalei a rămas permanent în legătură cu soția victime. Polițiștii au încercat în repetate rânduri să îl contacteze telefonic și i-au transmis inclusiv un link pentru localizare, însă fără rezultat, conform Realitatea Plus.

Bărbatul, găsit conștient, dar fără să poată vorbi sau mișca

Polițiștii de la Secțiile 13 și 26 au pornit de la traseul bărbatului obișnuit și au început căutarile de amploare, împreună cu Brigada Rutieră, precum și echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov. Acțiunile au fost coordonate de Serviciul Dispecerat al Poliției Capitalei.

Autoturismul a fost descoperit într-o zonă industrială retrasă și greu accesibilă din Sectorul 3 al Capitalei. Când a fost găsit, bărbatul era conștient, dar nu putea comunica. Polițiștii l-au găsit în interiorul mașinii. În ciuda stării sale, era conștient. După stabilizare, a fost transportat de urgență la spital pentru investigații și tratament de specialitate.