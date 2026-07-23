Discurs viral la UMF Iași. Absolventă: Majoritatea dintre noi nu ne simțim pregătiți să intrăm în câmpul muncii. Asta nu e medicină! / video

Discurs viral la UMF Iași. Absolventă: Majoritatea dintre noi nu ne simțim pregătiți să intrăm în câmpul muncii. Asta nu e medicină! / FOTO: captură video Facebook @Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași

Ceremonia de absolvire a promoției din acest an de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași a fost marcată de un discurs emoționant, dar și critic, susținut de Claudia Ciobanu, absolventă a specializării Asistență Medicală Generală și șefă de serie.

În fața colegilor, profesorilor și familiilor prezente la eveniment, tânăra a vorbit despre recunoștință, despre anii petrecuți în facultate, dar și despre problemele cu care s-au confruntat studenții în timpul pregătirii.

„Mulțumesc, în primul rând, Bunului Dumnezeu pentru ajutorul pe care ni l-a dat fiecăruia, pentru că ne-a însoțit până la această zi. Fără el nu suntem nimic. Vreau să mulțumesc apoi celor care au fost alături de noi pe parcursul acestor ani, părinți, bunici, frați, surori, parteneri de viață, prieteni și toți cei dragi. Mulțumim pentru dragostea și pentru sprijinul necondiționat pe care ni l-ați arătat.

O să profit de ocazie și vreau să fur câteva secunde pentru a le mulțumi public și părinților mei. Sunt persoana care sunt astăzi datorită vouă și mă simt infinit binecuvântată să fiu fiica voastră”, și-a început Claudia discursul.

Tânăra le-a transmis un mesaj și colegilor de generație, alături de care a parcurs cei patru ani de facultate.

„Mulțumesc și colegilor mei. Prin voi am învățat în acești ani ce înseamnă răbdarea și stăpânirea de sine. Nu am fost șefa de serie perfectă, dar cu siguranță am fost persoana care să fie acolo alături pentru voi și care să vă reprezinte”, a mai spus Claudia Ciobanu.

Semnal de alarmă pentru conducerea facultății

După mesajele de mulțumire, absolventa a ales să vorbească și despre dificultățile întâmpinate de studenți pe parcursul facultății. Ea a spus că pregătirea practică și condițiile de studiu trebuie îmbunătățite și a adresat un apel conducerii instituției.

„Perioada anilor de facultate nu a fost deloc simplă și poate, cu părere de rău spun, că uneori am simțit că nu avem susținere de la persoanele de la care am fi așteptat să ne susțină. Și vreau să mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Înțeleg că poate nu toate lucrurile țin de dumneavoastră, dar haideți să încercăm să facem lucrurile să meargă și să fie bine pentru toată lumea”, susține Claudia Ciobanu.

Ea a criticat modul în care sunt desfășurate unele cursuri și stagii practice și a spus că viitorii asistenți medicali au nevoie de experiență în spitale.

„Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri. Nu este în regulă să stăm uneori cu orele să sprijinim pereții în spitale fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este medicină. Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească an de an taxă și totuși uneori să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi”, adaugă Claudia Ciobanu.

Speranțe pentru noua Facultate de Științele Sănătății

La finalul discursului, șefa de serie și-a exprimat speranța că viitorii studenți vor beneficia de condiții mai bune de pregătire, odată cu înființarea noii Facultăți de Științele Sănătății.

„Sper din tot sufletul ca, odată cu înființarea noii facultăți, și anume cea de Științele Sănătății, lucrurile să fie mult mai bune pentru specializarea Asistență Medicală. Sper ca următorii șefi de serie care vor sta aici în locul meu să poată spune cu mândrie că au absolvit această facultate și că se simt pregătiți să intre în câmpul muncii, pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta”, a conchis Claudia Ciobanu.

Discursul absolventei poate fi ascultat la minutul 2:41:50.