Definitivat 2026. Aproape 9.300 de candidați au susținut proba scrisă. Trei persoane au fost eliminate pentru tentativă de fraudă

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Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar, desfășurată marți, s-a încheiat cu o rată de participare de 96,4%. Trei candidați au fost eliminați din examen după ce au fost surprinși că încercau să fraudeze.

Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației și Cercetării, la examen au avut drept de participare 9.615 candidați, dintre care 9.269 s-au prezentat în centrele de examen.

„Dintre cei 9.615 candidaţi cu drept de participare, au fost prezenţi 9.269 de candidaţi (96,4%). Conform metodologiei de concurs, care oferă această posibilitate, 318 candidaţi au optat pentru retragere din motive personale. Din cauza unor tentative de fraudă au fost eliminaţi trei candidaţi. 346 de candidaţi nu s-au prezentat”, a precizat MEC.

În urma desfășurării probei scrise, comisiile de evaluare vor analiza în total 8.948 de lucrări.

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Ce notă este necesară pentru promovarea examenului de definitivat

Pentru promovarea examenului național de definitivare în învățământ, candidații trebuie să obțină minimum media 8 la proba scrisă.

Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, atât în centrele de examen, cât și pe platforma dedicată examenului de definitivat.

Candidații nemulțumiți de notele obținute vor putea depune contestații în data de 21 iulie, până la ora 20.00, precum și în 22 iulie, până la ora 12.00.

Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise online pe adresele de e-mail comunicate de inspectoratele școlare și afișate în fiecare centru de examen.

Rezultatele finale ale examenului de definitivare în învățământ vor fi publicate pe 27 iulie, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat concursului.