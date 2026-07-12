De ce s-au luat atât de multe note de 10 la matematică și istorie: Explicația prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară / video

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La examenul de Bacalaureat din acest an au fost obținute multe note de 10 atât la istorie, cât și la matematică. Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară a explicat de ce s-a întâmplat acest lucru.

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, profesor universitar de Pedagogie, a vorbit despre numărul mare de note de 10 obținute la matematică și istorie la examenul de Bacalaureat și a explicat că rezultatele sunt influențate de profilul urmat de elevi, nu de o preferință pentru aceste discipline.

Potrivit profesorului, este îmbucurător faptul că au fost obținute multe note maxime și la istorie, iar profesorii au apreciat cunoștințele elevilor, nu doar respectarea strictă a baremului.

„Matematica este disciplina la care cei mai mulți elevi au reușit să obțină notă maximă la Bac-ul din acest an. Avem 1259 de note de 10 și la istorie. Spune acest lucru ceva despre preferințele tinerilor? Se vor îndrepta spre domenii tehnice cei care au ales matematica? Vor veni la universitate istoricii?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Era proba domeniului. Cei de la real au avut examen la matematică, iar cei de la uman la istorie, deci nu prea au ales. Au ales atunci când s-au îndreptat spre domeniul respectiv.

Faptul că există multe note mari la istorie mă bucură, deoarece matematica, dacă o comparăm, este mult mai ușor de gestionat de către un tânăr care învață. Dacă ai rezolvat corect exercițiul, trebuie să-ți dea punctul. Nu există interpretări asupra modului în care tu ai văzut lucrurile. Ai o rezolvare corectă, ți se oferă punctul.

La istorie, fiind disciplină umanistă, există riscul să se interpreteze puțin - baremul, de exemplu, să fie diferit. Copilul să știe istorie, să știe informația, dar să nu înțeleagă exact cum trebuie să răspundă conform baremului.

Faptul că a crescut numărul de note de 10 și la istorie, în echilibru cu cele care au crescut la matematică, este un fapt îmbucurător. Ne demonstrează că ușor, ușor putem să-i cuprindem în învățare pe toți cei care au învățat în această cupolă a învățării”, a spus prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară.

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Ce au înțeles evaluatorii din domeniul umanist

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară a explicat că profesorii ar trebui să aprecieze în primul rând cunoștințele elevilor, nu doar respectarea strictă a baremului și că rolul profesorului este să observe cât de bine stăpânește elevul materia.

„Vine un evaluator și spune: „Ok, nu a atins baremul perfect, chiar dacă se vede din ceea ce a scris copilul că el știe istorie, noi pe barem i-am tăiat punctul”.

Se pare că și evaluatorii din domeniul umanist au înțeles că trebuie, în primul rând, să vezi ceea ce a învățat copilul, nu neapărat să urmărești milimetric atingerea baremului. (...) Vezi cât de bine a înțeles acel copil materia ta. Asta face o evaluare pedagogică: evaluează ce știe elevul, nu ce nu știe elevul.

Baremul ne ajută să existe un element de standardizare a evaluării, dar mai rămâne și profesorul evaluator din spate, care poate să înțeleagă un elev, poate să vadă cât de bine știe un elev și să aprecieze acest lucru.

Gândiți-vă la un elev care a învățat foarte bine, care știe foarte bine o materie și care a deraiat ușor de la barem, dar a scris foarte bine informația, însă nu a atins așa cum se dorea, milimetric, gândiți-vă ce dezamăgit ar fi să primească o notă mică. Aici este calitatea extraordinară a profesorului evaluator și mă bucur că anul acesta a fost clară această viziune de a evalua și de a aduna bob cu bob știința elevului”, a spus prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară la DC News.

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