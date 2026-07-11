Problema silozurilor în România: De ce suntem obligați să vindem la preț mic? Soluțiile Georgianei Teodorescu (ECR) / video

Europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu

În cazul în care Ministerul Agriculturii din România ar dori construirea de siozuri pentru fermieri, Uniunea Europeană ar putea veni cu fonduri pentru realizarea acestora, anunță Georgiana Teodorescu.

Europarlamentarul ECR a spus, într-un interviu la DC News cu Bogdan Chirieac, că în toamna acestui an, Comisia pentru agricultură din Parlamentul European ar putea efectua o vizită oficială în estul României pentru a vedea la fața locului situația zootehniei și agriculturii românești.

„Acum, împreună cu alți colegi europarlamentari români, am propus o vizită a Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European în regiunea Moldovei din România, pentru a se vedea situația agriculturii și a zootehniei românești. Probabil la toamnă vom afla dacă vrea Parlamentul să vină în vizită oficială să vadă cum sunt fermele la noi“, a punctat Georgiana Teodorescu.

„Agricultura a crescut enorm. Problema este procesarea“, a spus Bogdan Chirieac.

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„Și depozitarea, și procesarea. Avem o problemă și pe depozitare“, a punctat Georgiana Teodorescu.

„La depozitare s-au descurcat cel puțin corporațiile străine și au făcut multe silozuri“, a replicat Bogdan Chirieac.

„Ceea ce nu este neapărat bine, pentru că îl obligă pe fermier să le vândă lor, la preț foarte mic, direct la marginea tarlalei, în loc să facă statul silozuri și să putem să procesăm și noi și să vindem mai scump“, a spus Georgiana Teodorescu.

„Statul să facă ceva bun în România? Doar din greșeală face statul ceva! Nu așteptați să facă silozuri statul, că putrezește recolta pe câmp“, a adăugat Bogdan Chirieac.

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Georgiana Teodorescu (ECR) explică ce trebuie să facă Ministerul Agriculturii

Potrivit Georgianei Teodorescu, dacă ar exista inițiativă în Ministerul Agriculturii și s-ar merge cu ele la Bruxelles, Uniunea Europeană ar putea veni cu finanțare pentru realizarea de spații de stocare sau de producție.

„Statul să vină și să discute cu băncile și să le zică să facă un program de finanțare pentru fermieri, niște credite dedicate, cu dobândă mică, pe durată mare de timp, ca să își facă oamenii silozuri. Avem scheme la nivelul Ministerului Agriculturii, pe care le hotărâm, despre cum anume folosim banii europeni, aferenți politicii agricole comune, pe zona de agricultură, iar statul trebuie să facă niște scheme. Noi nu avem schemă pe silozuri în Ministerul Agriculturii din România. În alte țări s-au făcut scheme pe silozuri. Aceste scheme se fac în minister, se merge cu mapa la Bruxelles și se depune. Nu știu de ce nu avem schemă pe silozuri în Ministerul Agriculturii din România.

La fel și pe procesare, vindem produsul brut în loc să vindem un produs finit. Noi nu știm să facem mozzarella sau brânză? Banii europeni care vin pe actualul Pilon II se dau pe niște scheme, care sunt stabilite de Ministerul Agriculturii din fiecare țară“, a mai precizat Georgiana Teodorescu.

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Reclamă politică Deputat european Georgiana Tedorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR

Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European.

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